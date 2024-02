Apple sconfigge la causa sostenendo di aver pagato in eccesso Tim Cook e altri dirigenti

Apple non dovrà affrontare una causa da parte di investitori che la accusano di aver pagato in eccesso il CEO Tim Cook e altri alti dirigenti per decine di milioni di dollari, dopo che un giudice federale mercoledì ha archiviato il caso (via Reuters ).

Il querelante, un fondo pensione affiliato alla International Brotherhood of Teamsters, ha affermato che Apple nel 2021 e nel 2022 ha assegnato rispettivamente 92,7 milioni e 94 milioni di dollari a Cook e ad altri quattro dirigenti calcolando erroneamente il valore dei premi azionari basati sulla performance. Il querelante ha sostenuto che il comitato di compensazione intendeva concedere solo 77,5 milioni di dollari ogni anno.

Il presunto errore è stato attribuito dagli avvocati del fondo pensione al calcolo improprio del “valore equo” delle quote azionarie vincolate da parte del comitato al momento delle sovvenzioni, e hanno affermato che ciò ha indotto in errore gli azionisti che avrebbero espresso voti consultivi sulla remunerazione dei dirigenti, nota come “say -a pagamento.”

Tuttavia, il giudice distrettuale statunitense Jennifer Rochon non è d’accordo, affermando che Apple ha descritto i suoi metodi di pagamento in tabelle dettagliate di compensazione nella sua dichiarazione di delega del 2023 “precisamente”, come richiedono le leggi sui titoli e le regole della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Il giudice di Manhattan inoltre non ha trovato prove che il consiglio di amministrazione di Apple abbia agito in modo improprio nel concedere la retribuzione e ha affermato che il querelante non ha concesso al consiglio abbastanza tempo per considerare le sue obiezioni prima di fare causa.

I documenti depositati da Apple mostrano che il compenso di Cook è stato pari a circa 99 milioni di dollari sia nel 2021 che nel 2022, inclusi oltre 82 milioni di dollari in premi azionari ogni anno. La retribuzione totale di Cook è scesa a 63,2 milioni di dollari per il 2023 .

