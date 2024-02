Come creare immagini AI in SnapChat+

Lo strumento Snapchat+ AI ti consente di creare immagini generate dall’intelligenza artificiale (come quelle create da Midjourney e DALL-E) e condividerle con i tuoi contatti. Lo strumento è divertente e facile da usare, ma è dietro il paywall di Snapchat+ . Puoi registrarti per una prova gratuita su un telefono Android o iPhone di fascia alta o economica. Questa guida ti aiuta a navigare nel processore di immagini AI e a sfruttarlo al meglio.

Passaggi per creare un’immagine AI su Snapchat

Per creare un’immagine AI su Snapchat, ecco cosa farai:

Avvia l’ app Snapchat e vai alla schermata Fotocamera . Seleziona il pulsante AI nella barra degli strumenti a destra. Seleziona un prompt preimpostato o digitane uno tuo Selezionare Fatto o premere il tasto Invio . Attendi fino a 20 secondi affinché Snapchat generi un’immagine AI in base alla tua richiesta. Seleziona Avanti per aggiungerlo alle tue storie, inviarlo ai tuoi contatti o salvarlo nel rullino fotografico o nei ricordi di Snapchat. Puoi anche ritoccare e modificare l’immagine generata dall’intelligenza artificiale prima di utilizzarla.

Oltre al generatore di immagini AI, Snapchat ha anche lanciato uno strumento di estensione delle immagini basato su AI. Quando ingrandisci troppo le tue foto, usa questo strumento per estendere la foto.

Per utilizzare questa funzione, ecco cosa farai:

Scatta una foto utilizzando la schermata Fotocamera su Snapchat. Seleziona l’ icona Ritaglia nella barra degli strumenti a destra. Seleziona Estendi . Potrebbe essere necessario attendere fino a 15 secondi per l’immagine modificata.

Dopo che Snapchat ha generato l’immagine, visualizzala e seleziona il segno di spunta per salvarla, aggiungerla alle tue storie o inviarla ai tuoi contatti Snapchat. In alternativa, seleziona Annulla per ripristinare l’immagine originale.

Snapchat offre anche un’altra funzionalità basata sull’intelligenza artificiale chiamata Dreams, che ti consente di creare immagini fantastiche di te stesso. Per utilizzare la funzione, ecco cosa farai:

Avvia l’ app Snapchat e vai a Ricordi . Se questa funzione è disponibile nella tua zona, vedrai una nuova scheda chiamata Sogni . Seleziona Sogni per scegliere il tema per le tue immagini. Scatta qualche selfie con il viso rivolto ogni volta in direzioni leggermente diverse. Fatto ciò, lo strumento Dreams crea le immagini AI per te.

Puoi condividere queste immagini con i tuoi contatti Snapchat o aggiungerle alla tua Storia.

