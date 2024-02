Apple estende l’accordo di licenza modem con Qualcomm fino a marzo 2027

Apple ha esteso il suo accordo di licenza per i chip modem con Qualcomm fino a marzo 2027, ha dichiarato oggi Qualcomm durante la sua prima conferenza sugli utili del 2024. L’accordo esistente di Apple è stato prorogato di due anni, quindi possiamo aspettarci di vedere i modem Qualcomm nelle prossime generazioni di iPhone .

Negli ultimi anni Apple ha lavorato allo sviluppo interno del proprio chip modem 5G. La tecnologia le impedirebbe di dover fare affidamento su Qualcomm per i chip 5G, ma i progressi di Apple hanno visto diversi ritardi.

Nel novembre 2023, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che il lavoro di Apple su un chip modem era stato rinviato fino alla fine del 2025 o 2026, ed è possibile che si verifichino ulteriori ritardi. Inizialmente Apple puntava ad avere un chip modem progettato da Apple pronto per l’uso entro il 2024, ma non ha raggiunto questo obiettivo. L’azienda avrebbe quindi voluto introdurre il chip modem in un iPhone SE che sarebbe stato lanciato nella primavera del 2025, ma non sarà in grado di raggiungere neanche questo obiettivo.

In an also not surprising development, on the @Qualcomm call, it was mentioned:

"Apple exercised its unilateral option to extend its global patent license agreement for an additional two years, taking the existing agreement through to March 2027"

— Ben Bajarin (@BenBajarin) January 31, 2024