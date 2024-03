Apple abbandona i piani per lo sviluppo di display MicroLED per Apple Watch

Apple ha concluso un progetto per sviluppare internamente display microLED, secondo Mark Gurman di Bloomberg ribaltando il suo precedente rapporto sullo sviluppo della tecnologia. Apple ha investito miliardi nello sviluppo di display microLED, con l’intenzione di aggiungere prima i microLED all’Apple Watch Ultra.

MicroLED era troppo costoso e troppo complesso da progettare per Apple, quindi Apple sta ora riorganizzando i suoi team di ingegneri dei display e licenziando dipendenti negli Stati Uniti e in Asia. Alcuni dei dipendenti licenziati potrebbero riuscire a trovare altri ruoli in azienda, mentre ad altri verrà concessa una buonuscita.

Voci secondo cui Apple avrebbe annullato i piani per un Apple Watch con microLED sono emerse per la prima volta a febbraio , quando il fornitore ams OSRAM ha affermato che un “progetto fondamentale” relativo ai microLED era stato annullato. Poco dopo, si vociferava che Apple avesse concluso il suo rapporto con Kulicke & Soffa, un’altra azienda nel mercato dei display avanzati.

Sia l’analista Ming-Chi Kuo che Display Supply Chain Consultants hanno confermato che Apple aveva annullato il lavoro su un Apple Watch microLED dopo queste voci, ma Gurman ha affermato che Apple stava ancora lavorando sul dispositivo. In un tweet ora cancellato , Gurman ha affermato che ams OSRAM era “un fornitore” del progetto e che c’erano molti altri fornitori con cui Apple stava lavorando. “Dubito che sia stato cancellato”, ha scritto.

DigiTimes ed ETNews hanno anche suggerito che ams OSRAM sia stato sostituito a causa di un calo di prestazioni e che Apple avesse in programma un altro fornitore, ma sembra che l’informazione non fosse corretta.

La tecnologia MicroLED utilizza LED microscopici per i singoli pixel. È più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai LED tradizionali, offre un contrasto migliore e tempi di risposta più rapidi. I colori sono più brillanti e migliori e non c’è il rischio di burn-in come con l’OLED. Si dice che Apple abbia abbandonato il progetto perché non era economicamente sostenibile.

Gurman afferma che Apple rimarrà con la tecnologia di visualizzazione OLED per l’Apple Watch “per ora”, ma che la società sta “guardando ai microLED per altri progetti lungo la strada”. Apple sta “identificando” potenziali nuovi fornitori e processi per i microLED, ma “probabilmente non accadrà presto”.

