Apple Vision Pro verrà lanciato in Cina entro la fine dell’anno

Il CEO di Apple Tim Cook ha confermato oggi che le cuffie Vision Pro saranno in vendita in Cina entro la fine dell’anno (tramite Reuters ).

Rispondendo a una domanda della stampa al China Development Forum di Pechino, Cook ha confermato che il primo computer spaziale di Apple verrà lanciato nel paese nel 2024. Ha aggiunto che Apple continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina. All’inizio di questa settimana, Cook ha visitato il nuovo negozio Jing’an di Apple a Shanghai.

Questa è la prima conferma esplicita di un paese specifico diverso dagli Stati Uniti in cui Vision Pro verrà lanciato quest’anno. Apple afferma che Vision Pro verrà lanciato in altri paesi nel corso del 2024, ma la società non ha fornito un periodo di tempo più specifico o, fino ad ora, indicato esattamente dove le cuffie saranno disponibili. Il mese scorso, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato di ritenere che Vision Pro sarebbe stato lanciato a livello internazionale prima della conferenza annuale degli sviluppatori Apple WWDC , che di solito si svolge nella prima settimana di giugno

