Ogni organizzazione ha un’amministrazione backend che mantiene le sue operazioni in pista. Per gli utenti di Google Workspace , la Console di amministrazione è uno sportello unico per la gestione dell’ambiente di lavoro di un team. Di recente hai acquistato un piano Google Workspace premium per la tua organizzazione? Hai un account amministratore per uno esistente? Questa guida spiega come accedere alla Console di amministrazione di Google Workspace sul tuo PC, Mac o Chromebook di fascia alta .

Cosa ti serve per accedere alla Console di amministrazione di Google Workspace

La Console di amministrazione di Google Workspace è il luogo in cui gestisci i servizi Google per i dipendenti della tua organizzazione. Puoi effettuare le seguenti operazioni quando hai effettuato l’accesso:

A ggiungi, rimuovi e gestisci gli utenti.

Controlla l’accesso alle app Google Workspace . Puoi attivare e disattivare servizi specifici, come Gmail, Meet, Drive, Documenti e Calendar .

Imposta i criteri organizzativi e configura le opzioni di sicurezza come la verifica in due passaggi .

Configura, monitora e controlla i dispositivi e le attività degli utenti.

Gestisci fatturazioni e abbonamenti.

Questi controlli sono disponibili solo sugli account con privilegi amministrativi. Gli account Gmail normali , come xyz@gmail.com , non funzionano. L’account deve essere l’indirizzo email di un utente Google Workspace registrato in un’azienda, azienda, scuola o organizzazione. Questi indirizzi email di solito terminano con il dominio della tua azienda (come xyz@androidpolice.com ), non con @gmail.com.

Il tuo account Workspace deve disporre di privilegi amministrativi per accedere. Se non riesci ad accedere, contatta un altro amministratore per ricevere assistenza o per nominarti amministratore.

Come accedere alla Console di amministrazione di Google Workspace

Accedere e gestire Google Workspace dalla Console di amministrazione è semplice. Il processo è come accedere a Gmail quando disponi del tipo di account corretto.

Vai su admin.google.com nel tuo browser web. Fai clic su Aggiungi account Nella pagina di accesso, inserisci il tuo indirizzo email di amministratore. Fare clic su Avanti Inserisci la tua password e fai clic su Avanti per accedere

Dopo aver effettuato l’accesso alla Console di amministrazione, verrai indirizzato alla home page, dove vedrai una panoramica della tua area di lavoro. Mostra gli utenti attivi ed eliminati, le informazioni di fatturazione, gli aggiornamenti del prodotto, i domini e altro ancora. Il riquadro di navigazione a sinistra contiene tutti gli strumenti necessari per configurare e gestire i servizi Google per gli utenti della tua organizzazione.

Riesci ad accedere alla Console di amministrazione di Google Workspace sul tuo telefono?

Esiste un’app Amministrazione Google per Android e iOS, ma è meno funzionale rispetto all’utilizzo di un browser web. Sebbene tu possa accedere a funzionalità amministrative come la gestione di utenti e gruppi sull’app, utilizzerai un browser Web per l’accesso completo.

L’app non funziona da sola. Devi attivare l’accesso API per la tua organizzazione dalla Console di amministrazione di Google Workspace. Dopo aver attivato l’accesso, installa l’app Console di amministrazione Google sul tuo dispositivo Android o iOS ed effettua l’accesso.

