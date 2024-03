È probabile che le spedizioni dei nuovi iPad inizino ad aprile

I nuovi modelli di iPad Pro di Apple con display OLED inizieranno probabilmente a essere spediti ai clienti ad aprile, secondo le informazioni condivise oggi da Ross Young , CEO della società di ricerca sul settore dei display Display Supply Chain Consultants.

Mark Gurman di Bloomberg ha anche detto che i nuovi modelli di iPad Pro potrebbero non essere spediti fino ad aprile, nella sua newsletter Power On di domenica:

Ho ripetutamente affermato che il nuovo software per iPad Pro, una variante di iPadOS 17.4 progettata per i modelli aggiornati, non sarà completo prima della fine di marzo o addirittura di aprile. Una volta terminato il sistema operativo, Apple deve inviarlo alle fabbriche per essere installato sul nuovo hardware. Questo processo potrebbe durare un paio di settimane, probabilmente portandoci più in profondità nel prossimo mese.

Young si aspetta che Apple annunci i nuovi modelli di iPad Pro a “fine marzo o inizio aprile”, quindi i dispositivi potrebbero ancora essere svelati alla fine di questo mese. Gurman ha anche detto che un annuncio è possibile già “alla fine di marzo”.

Young ha ribadito che Apple prevede di lanciare anche un iPad Air più grande da 12,9 pollici, e probabilmente sarà annunciato insieme ai nuovi modelli di iPad Pro.

I seguenti annunci relativi all’iPad sono previsti per marzo o aprile:

Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3, display OLED, custodia più sottile , fotocamera frontale orientata al paesaggio , fotocamera posteriore riprogettata e altre modifiche al design e possibilmente ricarica wireless MagSafe

Due nuovi modelli di iPad Air con chip M2 e fotocamera frontale orientata al paesaggio , incluso un primo modello da 12,9 pollici

Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con un trackpad più grande, un rivestimento parzialmente in alluminio e altre modifiche al design

Una nuova Apple Pencil

Gurman aveva precedentemente escluso un evento Apple per i nuovi iPad . Invece, i dispositivi saranno probabilmente annunciati in un comunicato stampa sul sito web di Apple Newsroom, come lo erano i modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3 all’inizio di questo mese .

Young ha affermato che Samsung sarà il fornitore esclusivo di display OLED per l’iPad Pro da 12,9 pollici, mentre Samsung e LG apparentemente divideranno gli ordini per il modello da 11,1 pollici

