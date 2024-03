iPhone 16 adotterà la tecnologia con cornice ultrasottile per massimizzare la visualizzazione

Apple prevede di massimizzare le dimensioni del display sulla prossima serie iPhone 16 utilizzando una nuova tecnologia con cornice ultrasottile, afferma un nuovo rapporto dalla Corea.

Secondo SisaJournal , Apple utilizzerà la tecnologia BRS (Border Reduction Structure) per ridurre al minimo la cornice nella parte inferiore del display. BRS ottiene questo risultato arrotolando il cablaggio interno in rame in un pacchetto più compatto.

Secondo quanto riferito, Apple prevede di applicare la tecnologia di visualizzazione senza bordi a tutti e quattro i modelli di iPhone 16, il cui rilascio è previsto nella seconda metà di quest’anno

Si dice che la società abbia già tentato di applicare la tecnologia agli iPhone, ma i tentativi precedenti sono stati ridotti a causa di problemi di surriscaldamento. Secondo quanto riferito, gli sforzi rinvigoriti di Apple per adottare BRS sono dovuti ai recenti miglioramenti nella tecnologia di dissipazione del calore.

L’anno scorso, Apple ha ridotto le cornici sui modelli iPhone 15 Pro utilizzando il sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione, o LIPO, per ridurre la dimensione del bordo del display a 1,5 millimetri (rispetto a circa 2,2 millimetri sui modelli iPhone 14).

Oltre a ciò, Apple non ha modificato in modo significativo le dimensioni dello schermo dell’iPhone dall’introduzione dei modelli ‌‌iPhone‌‌ 12 nel 2020. Tuttavia, questo è destinato a cambiare con la linea iPhone 16 del 2024. I modelli iPhone 16 Pro avranno dimensioni del display notevolmente più grandi rispetto agli attuali modelli iPhone 15 Pro.

Secondo diverse fonti , ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ e ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max presenteranno un aumento delle dimensioni del display rispetto a ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌‌iPhone 15 Pro‌‌ Max, misurando rispettivamente circa 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici. Per essere più precisi, ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ avrà uno schermo da 6,27 pollici (159,31 mm), mentre ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max avrà uno schermo da 6,85 pollici (174,06 mm).

Con l’aumento delle dimensioni del display, aumenteranno anche le dimensioni del corpo dell’‌iPhone‌. L’‌‌iPhone 16 Pro‌‌ e 16 Pro Max saranno leggermente più alti dei loro predecessori, ma saranno anche un po’ più larghi. Il fattore di forma più grande dei dispositivi darà ad Apple più spazio interno per i componenti. Ad esempio, i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ potrebbero avere batterie più grandi e di maggiore durata.

VIA