Come installare Google Play Store su qualsiasi dispositivo Android

Sebbene i servizi di Google siano semplici, installarli su un dispositivo che non ha superato i requisiti SafetyNet di Google può essere un grattacapo. Ciò significa che alcune applicazioni, come Google Wallet, non funzionano correttamente o non possono essere installate. Per questo motivo, potresti arrivare alla fine di questa guida senza un Play Store operativo sul tuo dispositivo. Se vuoi risparmiare tempo e possibilmente frustrazione, utilizza altri marketplace come sostituti di Google Play Store, che sono più facili da installare. Troverai molte alternative al Google Play Store disponibili online e non richiedono salti mortali per l’installazione.

Non sai quale controllare? Ecco tre delle nostre alternative preferite.

L’Amazon Appstore come sostituto di Google Play Store

La variante Android di Amazon, Fire OS, viene fornita con i tablet e i telefoni dell’azienda. Poiché i suoi dispositivi non vengono forniti con i servizi Google preinstallati, l’azienda ha sviluppato un proprio mercato per tablet e telefoni Fire. Fire OS è disponibile anche per qualsiasi dispositivo Android senza dover affrontare un complesso processo di configurazione.

Amazon Appstore offre molti giochi e app che non richiedono l’installazione di servizi Google. La maggior parte delle app essenziali si trovano su Amazon Appstore poiché gli sviluppatori desiderano che gli utenti di Fire OS le scarichino e le utilizzino senza problemi. Tuttavia, alcune app, come Slack, Telegram e tutte le app Google come Chrome e Gmail, potrebbero non essere disponibili.

Tuttavia, considera di provare Amazon Appstore per vedere se riesci a trovare le tue app preferite. Se la maggior parte è disponibile, scarica manualmente i restanti invece di installare i servizi Play di Google.

F-Droid per app open source

Un altro app store alternativo è F-Droid. È composto da giochi e applicazioni open source, quindi la sua selezione è relativamente minima. A differenza di Amazon Appstore, non troverai app social come Twitter o Instagram. Tuttavia, potrebbe avere qualcosa di specifico che stai cercando, come un fork FOSS di Telegram. Sfoglia la libreria di F-Droid e scarica l’app store dal suo sito Web ufficiale .