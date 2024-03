Si dice che il nuovo iPad Pro sia dotato di cornici più sottili rispetto ai modelli precedenti

I modelli di iPad Pro di prossima generazione presenteranno cornici più sottili attorno allo schermo rispetto ai modelli precedenti, secondo una voce condivisa oggi da un leaker precedentemente accurato noto come “Instant Digital” sulla piattaforma di social media cinese Weibo.

Il leaker ha affermato che i prossimi modelli di iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici avranno cornici rispettivamente da 7,12 mm e 7,08 mm, escludendo i bordi metallici dei dispositivi. Se queste misurazioni fossero accurate, le cornici sarebbero circa dal 10% al 15% più sottili rispetto ai precedenti modelli di iPad Pro rilasciati tra il 2018 e il 2022.

Altre novità chiave previste per i prossimi modelli di iPad Pro includono l’ultimo chip M3 di Apple, un involucro più sottile , una fotocamera frontale orizzontale , modifiche al design della fotocamera posteriore e potenzialmente la ricarica wireless MagSafe . Sono previsti anche nuovi accessori, tra cui una Magic Keyboard aggiornata con un rivestimento parzialmente in alluminio e una Apple Pencil aggiornata .

“Instant Digital” ha un track record per lo più accurato con le voci su Apple nell’ultimo anno. L’account era corretto per quanto riguarda il vetro posteriore smerigliato su iPhone 15 e iPhone 15 Plus , l’ opzione di colore giallo per iPhone 14 e iPhone 14 Plus e altro ancora, ma diceva erroneamente che l’iPad Air avrebbe ricevuto un aggiornamento hardware l’anno scorso.

I nuovi modelli di iPad Pro dovrebbero essere annunciati a fine marzo o inizio aprile , secondo Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants. Si vocifera specificatamente che martedì 26 marzo potrebbe essere la data di annuncio di iPad Pro.

Si prevede inoltre che Apple aggiornerà l’iPad Air da 10,9 pollici e rilascerà un nuovissimo iPad Air da 12,9 pollici .

