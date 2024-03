Meta, Microsoft, X e Match si uniscono a Epic Games nella protesta contro le tariffe per i collegamenti di acquisto non-App Store

Meta, Microsoft, X e Match si sono uniti oggi a Epic Games per protestare contro il modo in cui Apple ha rispettato una sentenza del tribunale che le imponeva di tornare indietro sulle sue regole anti-sterzo. In un amicus brief a sostegno di ‌Epic Games‌ (tramite il Wall Street Journal ), le quattro società hanno affermato che le commissioni addebitate da Apple sono troppo alte e che ci sono troppe restrizioni sul modo in cui gli sviluppatori si collegano ai loro siti web. “Il Piano Apple non è conforme né alla lettera né allo spirito del mandato di questa Corte”, si legge nella memoria.

Per contestualizzare, ad Apple è stato ordinato di modificare le regole dell’App Store nel 2021 come parte della decisione nel caso ‌Epic Games‌. Il giudice ha contestato le linee guida anti-sterzo che impedivano alle app di indirizzare i consumatori a prezzi più bassi disponibili al di fuori dell’‌App Store‌. Apple ha ritardato l’implementazione delle modifiche mentre tentava di appellarsi alla sentenza , ma l’appello non ha avuto successo e Apple ha dovuto aggiornare le sue regole a gennaio.

Gli sviluppatori ora possono includere un singolo collegamento nella loro app, che rimanda a un sito Web in cui i clienti possono effettuare un acquisto senza utilizzare il sistema di acquisto in-app. Apple continua a riscuotere commissioni per gli acquisti effettuati in questo modo, imponendo agli sviluppatori di pagare tra il 12 e il 27% (tre% in meno rispetto alla tariffa standard 15/30).

‌Epic Games‌ la scorsa settimana ha dichiarato alla corte che Apple non ha rispettato l’ordine e che l’azienda di Cupertino dovrebbe essere ritenuta in oltraggio alla corte. ‌Epic Games‌ ha affermato che l’implementazione di Apple rende i collegamenti “commercialmente inutilizzabili” a causa della tariffa e della “rete di restrizioni che l’accompagna”.

Microsoft, Meta, X e Match si sono inoltre lamentati del fatto che Apple non consente alle app di includere “anche le informazioni più elementari” sulle opzioni di acquisto alternative. Apple non consente alle app di far sapere ai clienti come ricevere uno sconto acquistando direttamente da un sito web, ad esempio.

Meta ha affermato che dovrebbe essere in grado di indirizzare gli utenti al Web per pagare i post in evidenza per evitare la commissione di Apple, e Microsoft si è lamentata del fatto che le regole di Apple limitano le opzioni per fornire abbonamenti e sconti. X, ex Twitter, ha affermato che la commissione del 27% di Apple elimina gli incentivi a includere un collegamento esterno, mentre Match ha affermato che le regole impediscono la concorrenza sui prezzi per le transazioni digitali.

Apple a gennaio ha affermato di aver rispettato pienamente l’ingiunzione e di aver fornito agli sviluppatori un modo per informare i clienti sui meccanismi di acquisto alternativi sia nelle loro app che al di fuori delle stesse.

La memoria dell’amicus depositata oggi supporta la recente presentazione di ‌Epic Games‌. ‌Epic Games‌ ha chiesto alla corte di costringere Apple a conformare le sue politiche all’ingiunzione, quindi spetterà alla corte decidere se la modifica delle regole di Apple fa abbastanza per soddisfare i requisiti della sentenza iniziale.

