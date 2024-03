Epic Games addebiterà una commissione del 12% per le vendite di app da un negozio iPhone alternativo

Epic Games a febbraio aveva annunciato che avrebbe lanciato un Epic Games Store su iPhone nell’Unione Europea, e oggi la società ha tenuto un evento alla Game Developers Conference (GDC) per fornire ulteriori informazioni sul prossimo debutto dello store e sulle tariffe che prevede. addebiterà le app distribuite attraverso il suo marketplace (tramite 9to5Mac ).

Per i giochi distribuiti tramite ‌Epic Games‌ Store, Epic raccoglierà una quota del 12% delle entrate, che è la stessa tariffa addebitata su macchine Windows e Mac. Le app riceveranno il 100% delle entrate guadagnate per i primi sei mesi, senza che Epic subisca tagli e non ci sono commissioni per le app che offrono acquisti in-game e utilizzano il proprio metodo di elaborazione dei pagamenti.

Un gioco venduto tramite ‌Epic Games‌ Store dovrà pagare sia la commissione del 12% di Epic sia la Core Technology Fee (CTF) di 0,50 euro di Apple per ogni “prima installazione annuale” dopo un milione di installazioni. Le app distribuite attraverso l’ App Store secondo i termini commerciali UE aggiornati di Apple pagheranno il CTF e una commissione dal 10 al 17%, in calo rispetto al taglio standard del 15-30% applicato da Apple.

Le app ‌App Store‌ che guadagnano meno di 1 milione di dollari all’anno pagheranno il 10% nell’ambito del programma ‌App Store‌ Small Business, e questa è anche la tariffa che Apple addebita per gli abbonamenti che i clienti mantengono per più di un anno. Le app di maggior successo che guadagnano oltre 1 milione di dollari e i nuovi abbonamenti sono soggetti a una commissione del 17%. Tieni presente che Apple addebita anche una commissione aggiuntiva del 3% per l’utilizzo del sistema di pagamento degli acquisti in-app, quindi gli sviluppatori che distribuiscono tramite ‌App Store‌ e utilizzano gli acquisti in-app pagheranno dal 13 al 20%.

Ad esempio, un’app con meno di un milione di download distribuita tramite ‌App Store‌ secondo i nuovi termini commerciali pagherebbe il CTF e una commissione del 10%, un totale in definitiva inferiore alla commissione CTF + 12% che ‌Epic Games‌ Store pagherebbe raccogliere. Da ‌Epic Games‌:

“L’Epic Games Store prevede una ripartizione delle entrate 88/12 per gli sviluppatori che distribuiscono app a pagamento su PC e Mac e tale suddivisione continuerà anche sulle piattaforme mobili. Gli sviluppatori non pagano nulla a Epic per distribuire app gratuite. Se gli sviluppatori offrono acquisti in-app , possono scegliere se utilizzare il nostro sistema di elaborazione dei pagamenti con la quota di compartecipazione alle entrate 88/12 oppure utilizzare un elaboratore di pagamenti di terze parti e trattenere il 100% di tali entrate, proprio come fanno oggi.”

Il CEO di ‌Epic Games‌ Tim Sweeney ha definito i cambiamenti e le tariffe di Apple nell’UE un “nuovo subdolo esempio di conformità dannosa” e ha promesso che ‌Epic Games‌ continuerà a “sostenere ai tribunali e alle autorità di regolamentazione che Apple sta infrangendo la legge” anche mentre si prepara al lancio il negozio ‌Epic Games‌.

L’‌Epic Games‌ Store arriverà su ‌iPhone‌ nell’Unione Europea prima della fine del 2024. Non sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri paesi.

