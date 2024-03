iPhone 16 Pro potrebbe essere disponibile nei nuovi colori “Space Black” e “Rose”.

I prossimi modelli di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max di Apple arriveranno nei nuovi colori titanio “space black” e “rose”, afferma una nuova voce proveniente dalla Cina.

Secondo un post Weibo condiviso dal leaker ShrimpApplePro su X (Twitter), il colore Blue Titanium in cui sono attualmente disponibili i modelli iPhone 15 Pro verrà eliminato dalla gamma iPhone 16 Pro a favore del nuovo colore rosa. Nel frattempo, lo “space black”, che si dice sia simile al colore omonimo dell’iPhone 14 Pro, sostituirà il Black Titanium.

La voce afferma inoltre che i colori Natural e White Titanium saranno leggermente diversi sui modelli iPhone 16 Pro. Si dice che il titanio naturale stia tornando, ma con una sfumatura più grigia. Nel frattempo, il White Titanium apparirà più simile a un colore “bianco argento”, che si dice sia simile anche alla versione argento dell’iPhone 14 Pro.

L’utente Weibo che è la fonte della voce non è stato precedentemente monitorato da MacRumors . Tuttavia, ShrimpApplePro afferma che l’account ha previsto con precisione prima del lancio il colore viola che ha debuttato con l’iPhone 14 Pro.

Apple ha cambiato i suoi modelli “Pro” dall’acciaio inossidabile al titanio con la serie iPhone 15 Pro dell’anno scorso. L’iPhone 15 Pro è disponibile in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale, ma Apple ha sorpreso non offrendo un’opzione oro. L’oro era disponibile da ‌‌iPhone‌‌ 5S a ‌‌iPhone‌‌ 8, e poi da ‌‌iPhone‌‌ XS a ‌‌iPhone 14‌‌ Pro. Pertanto il nuovo colore “rosa” potrebbe essere la versione in titanio di una tonalità simile all’oro.

Questa è la seconda voce che sentiamo riguardo alle opzioni di colore dell’‌iPhone 16 Pro‌. Il mese scorso, il leaker noto come “Majin Bu” ha affermato che i modelli Pro sarebbero stati disponibili nelle opzioni di colore “Desert Titanium” e “Titanium Grey”, e quei nomi suggeriscono che potrebbe esserci qualche sovrapposizione con il presunto colore rosa di oggi e il modificato Natural Titanio.

