New Leak mette Pixel 9 Pro XL fianco a fianco con Pixel 8 Pro

Quanto è diverso il design di Google Pixel 9 Pro XL rispetto al suo attuale fiore all’occhiello? Ad essere onesti, non molto. La differenza principale qui è rendere tutto piatto. Vedendo che i lati del telefono, così come i lati della barra della fotocamera, sono ora piatti, onestamente non sembra un’enorme differenza qui.

Grazie all’utente TikTok @pixo_unpacking possiamo vedere un breve video che mostra i due telefoni fianco a fianco. La cosa ancora migliore è che sono entrambi di colore nero o ossidiana.

Il telefono stesso sembra avere all’incirca le stesse dimensioni del Pixel 8 Pro. Ovviamente, rendere piatto l’intero telefono cambia leggermente la forma e le dimensioni. Ma ci aspettiamo che mantenga il display da 6,7 ​​pollici che avevano i modelli Pro e XL precedenti.

La buona notizia è che Pixel 9 Pro XL è completamente opaco. Ciò include l’urto della fotocamera. Una delle mie più grandi lamentele con Pixel 8 Pro è la finitura lucida e quasi a specchio sulla barra della fotocamera per il colore Bay. Speriamo che quest’anno non si graffi così facilmente.

Pixel 9 Pro XL sarà ufficiale il 13 agosto

Google terrà il suo evento Made by Google all’inizio di quest’anno, il 13 agosto. Quasi due mesi prima del normale, e ci aspettiamo che Pixel 9 Pro XL sia tra i dispositivi annunciati questa volta. Google ha già confermato due dei potenziali quattro telefoni che ci aspettiamo di vedere: Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. Ci aspettiamo anche di vedere un Pixel 9 normale e poi questo Pixel 9 Pro XL.

Oltre a ciò, quest’anno dovremmo vedere anche due nuovi Pixel Watch. Ci sono Pixel Watch 3 e Pixel Watch 3 XL , di cui abbiamo condiviso i rendering esclusivi del mese scorso. Naturalmente, dato che i Pixel Buds Pro sono stati lanciati nel 2021, c’è sempre il potenziale per un nuovo paio di auricolari, quindi è tempo di comprarne un nuovo paio.

