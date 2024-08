Come migliorare la durata della batteria del tuo Samsung Galaxy Z Fold 6

Quindi, hai preso in mano il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 6 e hai scoperto che la durata della batteria non è all’altezza. Bene, la buona notizia è che ci sono alcune cose che puoi fare per migliorare la durata della batteria. La maggior parte dei suggerimenti che forniremo in questo tutorial non influisce sull’utilizzo del telefono. Non stiamo parlando di disattivare i dati in background o di rendere lo schermo in bianco e nero. Questi sono suggerimenti utili che non cambieranno il modo in cui utilizzi il telefono.

Ecco come puoi migliorare la durata della batteria del tuo Galaxy Z Fold 6.

Il Galaxy Z Fold 6 (e molti altri telefoni Samsung più recenti ) offrono un paio di opzioni per il profilo prestazionale. L’impostazione predefinita è Standard, ma puoi passare alla modalità “Leggera”. Samsung descrive questa modalità “dà priorità alla durata della batteria e all’efficienza di raffreddamento rispetto alla velocità di elaborazione”. E data l’enorme camera di vapore all’interno del Galaxy Z Fold 6, questo può essere molto utile.

Se temi che questa modalità rallenti il ​​tuo telefono, non farlo. Ho utilizzato questa modalità nelle ultime due settimane e non ho notato differenze nelle prestazioni. Ho anche eseguito alcuni benchmark, incluso Geekbench 6 per vedere la differenza di prestazioni. E sorprendentemente, il punteggio single-core era più alto, così come il multi-core. Tuttavia, la GPU era inferiore di circa il 18%. Quindi l’unico posto in cui probabilmente noterai la differenza è nei giochi ad alta intensità grafica come Genshin Impact. Ma questa impostazione non si applica ai giochi, quindi non è nemmeno un problema.

Con questa modalità abilitata, ho notato un notevole aumento della durata della batteria. Invece di terminare la giornata intorno al 10%, in genere concludo la giornata intorno al 20%-25%.

Procedura : Impostazioni > Cura del dispositivo > Profilo prestazioni > Luce.

Regola la luminosità e la risoluzione del display

Un altro modo per migliorare la durata della batteria è regolare alcune impostazioni dello schermo. Innanzitutto, puoi modificare il livello di luminosità su un’impostazione inferiore o disattivare la luminosità adattiva. Sebbene la luminosità adattiva non abbia un impatto enorme sulla durata della batteria, a volte può rendere lo schermo più luminoso del necessario.

Procedura: Impostazioni > Display > Luminosità

Puoi anche regolare la frequenza di aggiornamento. Per impostazione predefinita, entrambi i display del Galaxy Z Fold 6 si aggiornano a 120Hz. Tuttavia, questi sono display LTPO , il che significa che possono modificare in modo adattivo la frequenza di aggiornamento da 1 Hz a 120 Hz. Questo fa la differenza in termini di durata della batteria, poiché non sono necessari 120 Hz per la fotocamera o per guardare un video su YouTube. Per impostazione predefinita è impostato su “Adattivo”, ma per risparmiare più batteria è possibile passare a “Standard” che lo imposterà sempre su 60 Hz. Si tratta di un cambiamento minore, ma può farti guadagnare fino a un’ora aggiuntiva di tempo sullo schermo

Procedura: Impostazioni > Display > Fluidità del movimento

Infine, parlando del display, un altro modo per migliorare la durata della batteria è disattivare l’Always On Display. Come puoi immaginare, questo richiede una discreta quantità di batteria. Tuttavia, se desideri mantenere attivo l’AOD, puoi anche regolare le impostazioni. Puoi scegliere di visualizzarlo quando tocchi il display anziché sempre, oppure puoi disattivarlo completamente.

Procedura: Impostazioni > Schermata di blocco > Display sempre attivo

Assicurati di utilizzare il software più recente

Infine, assicurati di eseguire l’ultimo aggiornamento di Samsung . Nella maggior parte dei casi, gli aggiornamenti miglioreranno la durata della batteria, poiché le cose vengono ottimizzate e le funzionalità migliorano nel tempo. A volte può influire negativamente sulla durata della batteria, tuttavia è piuttosto raro.

Procedura: Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa

Limita l’utilizzo della batteria per alcune app

Ora stiamo esaminando le modifiche che possono influenzare il modo in cui utilizzi il telefono. La prima cosa che puoi fare è limitare l’utilizzo della batteria per alcune app. Se passi da “Ottimizzato” a “Limitato” manterrai l’esecuzione dell’app in background. Questo è consigliato per alcune app che non sono davvero ben ottimizzate e possono consumare molta batteria. Come Facebook, Instagram e TikTok . Lo svantaggio di farlo è che potresti non ricevere notifiche in tempo reale.

Procedura: Impostazioni > App > [Nome app] > Batteria

Utilizza la modalità di risparmio energetico

Samsung, come la maggior parte dei produttori di smartphone, ha una modalità di risparmio energetico. Se abilitato, questo disattiverà l’Always on Display, limiterà la velocità della CPU al 70%, diminuirà la luminosità del 10% e limiterà anche le app e la schermata iniziale. Tutti questi possono essere attivati ​​o disattivati, a seconda di ciò che desideri. L’ultima opzione per limitare le app fa la differenza più significativa nella durata del telefono in modalità di risparmio energetico. Può aggiungere un altro giorno alla durata prevista della batteria. Non consiglierei di usarlo sempre, ma se stai per esaurire e non sarai in grado di caricarlo per un po’, è bene abilitarlo.

VIA