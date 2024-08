Si dice che tutti i modelli di iPhone 17 siano dotati di fotocamera frontale da 24 MP

Secondo l’analista Apple Jeff Pu, tutti e quattro i modelli di iPhone 17 previsti per il lancio il prossimo anno saranno dotati di una fotocamera frontale aggiornata da 24 megapixel.

In una nota di ricerca odierna per la banca d’investimento Haitong, ottenuta da MacRumors , Pu ha condiviso un grafico che indica che l’iPhone 17, il provvisoriamente chiamato iPhone 17 Slim , l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max saranno dotati ciascuno di un 24 Fotocamera frontale da 1 megapixel con sei elementi in plastica. In confronto, tutti i modelli di iPhone 15 sono dotati di una fotocamera frontale da 12 megapixel con cinque lenti in plastica.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha anche affermato che almeno un modello di iPhone 17 sarebbe stato dotato di una fotocamera frontale da 24 megapixel con un obiettivo in sei pezzi a gennaio, quindi questo aggiornamento ora è stato vociferato da più fonti, rendendolo più probabile. . Kuo ha affermato che questi cambiamenti “miglioreranno significativamente la qualità dell’immagine”.

Con una risoluzione più elevata di 24 megapixel, le foto possono mantenere la loro qualità anche se ritagliate in misura maggiore, offrendo maggiore flessibilità nella post-elaborazione. Un obiettivo in sei pezzi migliorerebbe anche leggermente la qualità dell’immagine, poiché ogni elemento è progettato per correggere varie aberrazioni e distorsioni, portando a foto più chiare e precise.

Il lancio dei modelli iPhone 17 è previsto per settembre 2025, quindi manca ancora più di un anno. Le voci sugli iPhone a due generazioni di distanza iniziano sempre abbastanza presto, poiché Apple sviluppa e prototipa i prodotti molto prima che vengano rilasciati.

