Apple afferma che l’integrazione ChatGPT di iOS 18 è prevista per la fine dell’anno

Il CEO di Apple Tim Cook giovedì ha affermato che ChatGPT sarà integrato su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia “entro la fine dell’anno solare”. Ha condiviso questo lasso di tempo durante la conferenza sugli utili trimestrali di Apple con gli analisti.

Apple ha affermato per la prima volta che l’integrazione ChatGPT sarebbe arrivata su iPhone, iPad e Mac entro la fine dell’anno durante il keynote del WWDC di giugno, e il commento di Cook indica che questo lasso di tempo rimane in linea a partire dalla prima settimana di agosto.

“ChatGPT sarà integrato entro la fine dell’anno solare”, ha affermato Cook, rispondendo a una domanda sulla tempistica delle funzionalità di Apple Intelligence.

Con l’autorizzazione dell’utente, Siri sarà in grado di mostrare le risposte ChatGPT direttamente in risposta a domande e altre richieste. ChatGPT sarà anche un’opzione per la funzionalità Strumenti di scrittura a livello di sistema di Apple, consentendo agli utenti di generare testo e immagini. Apple ha affermato che ChatGPT sarà alimentato dall’ultimo modello GPT-4o di OpenAI sulle sue piattaforme.

Gli utenti iPhone, iPad e Mac potranno utilizzare ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e gli abbonati ChatGPT Plus potranno connettere i propri account per accedere alle funzionalità a pagamento su questi dispositivi. Apple ha affermato che OpenAI non memorizzerà le richieste ChatGPT effettuate dai suoi dispositivi e ha affermato che gli indirizzi IP degli utenti verranno oscurati.

Le funzionalità di Apple Intelligence hanno iniziato a essere distribuite agli sviluppatori per i test nella beta di iOS 18.1 all’inizio di questa settimana, ma l’integrazione di ChatGPT non è ancora disponibile.

Le funzionalità di Apple Intelligence richiedono un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max oppure un Mac o iPad dotato di chip M1 o versione successiva. La lingua del dispositivo deve essere impostata sull’inglese americano, con il supporto per altre lingue che verranno implementate nel prossimo anno.

Si prevede che la suite completa di funzionalità di Apple Intelligence sarà disponibile entro il rilascio pubblico di iOS 18.4 intorno a marzo 2025. Queste funzionalità consentiranno agli utenti di riepilogare testo, dare priorità a notifiche ed e-mail, generare emoji e immagini personalizzate e altro ancora. La tecnologia alimenterà anche una versione più intelligente di Siri con una migliore comprensione del linguaggio, controlli per-app più approfonditi, consapevolezza sullo schermo e contesto personalizzato.

VIA