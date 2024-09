I flagship HONOR Magic7 saranno lanciati prima del previsto

Sembra che la serie di smartphone di punta HONOR Magic7 verrà lanciata prima del previsto . Questa informazione proviene da un noto informatore, Digital Chat Station.

Si prevede che i modelli di punta HONOR Magic7 verranno lanciati prima del previsto

Il tipster è andato su Weibo per dire che la serie HONOR Magic7 arriverà a ottobre . In pratica, due o tre mesi prima. La serie HONOR Magic6 è stata lanciata a gennaio di quest’anno

L’attendibile informatore ha anche affermato che la serie HONOR Magic7 utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen 4 ( il cui nome potrebbe essere Snapdragon 8 Elite, dopotutto), come previsto. HONOR ha probabilmente apportato questa modifica in modo da poter competere più direttamente con una serie di altri flagship.

Ogni anno, Xiaomi, Vivo, OPPO e OnePlus fanno del loro meglio per lanciare le loro nuove offerte di punta il più vicino possibile al lancio di un nuovo chip Snapdragon di punta. Bene, HONOR lo farà anche quest’anno.

Si prevede che il mese prossimo arriveranno due dispositivi Magic7

Ci aspettiamo di vedere annunciati due smartphone della serie HONOR Magic7 il mese prossimo. Sono attesi HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro. Beh, almeno se HONOR finirà per attenersi a una logica di gamma di smartphone da quest’anno.

Basati sui modelli di generazione attuale, entrambi gli smartphone finiranno per utilizzare il nuovo chip di punta di Qualcomm. Si parla anche di una fotocamera OmniVision OV50H da 50 megapixel, così come di una fotocamera teleobiettivo periscopica da 50 megapixel. Non siamo sicuri della terza fotocamera.

Ci saranno anche alcune differenze nelle impostazioni della fotocamera su HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro. Non siamo ancora sicuri di quali impostazioni esattamente otterremo, queste sono solo voci.

Entrambi gli smartphone sono dotati di display OLED, anche se ci si aspetta che il Magic7 Pro prenda il sopravvento anche in quest’area. È previsto uno scanner per impronte digitali a ultrasuoni nel display, e lo stesso vale per la scansione facciale avanzata (almeno sul modello “Pro”).

VIA