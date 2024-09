Lo Snapdragon 8 Gen 5 del Galaxy S26 Ultra offrirà prestazioni enormi

Qualcomm deve ancora annunciare il chip Snapdragon 8 Gen 4, che a quanto si dice offre un notevole incremento di prestazioni rispetto al chip Snapdragon 8 Gen 3 dell’anno scorso. OnePlus 13, Xiaomi 15 series, Oppo Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra sono alcuni dei dispositivi che equipaggeranno il prossimo chipset di punta di Qualcomm. Un recente rumor suggerisce anche che il nome del prossimo SoC mobile di punta di Qualcomm sarà Snapdragon 8 Elite .

Snapdragon 8 Gen 5 potrebbe offrire un enorme miglioramento delle prestazioni del Galaxy S26 Ultra

Un’indiscrezione proveniente dalla Cina ha rivelato alcune informazioni sui miglioramenti delle prestazioni del chipset per smartphone di punta dell’azienda del 2025, presumibilmente denominato Snapdragon 8 Gen 5. Sarà il primo AP Snapdragon costruito utilizzando la tecnologia di nodo di processo a 3 nm (N3P) di terza generazione di TSMC.

Secondo le indiscrezioni, il chipset Snapdragon 8 Gen 5 continuerà a utilizzare un’architettura a 2 + 6 core. In particolare, anche il chip Snapdragon 8 Gen 4 di quest’anno utilizza la stessa architettura core. Il tipster afferma che i core delle prestazioni possono raggiungere una velocità di clock pari a 5 GHz. Aggiungono che i sei core di efficienza avranno una velocità di clock di picco a 4 GHz. Detto questo, il chipset Snapdragon 8 Gen 5 potrebbe offrire un enorme miglioramento delle prestazioni al Galaxy S26 Ultra. Le indiscrezioni affermano anche che il telefono potrebbe includere una funzione avanzata di scansione facciale .

Tuttavia, è importante menzionare che queste velocità rappresentano solo la variante del chipset costruito da TSMC. Secondo un precedente rapporto, Qualcomm ha deciso di acquistare lo Snapdragon 8 Gen 5 da due fonti, TSMC e Samsung Foundry.

Per non parlare delle preoccupazioni circa il tasso di rendimento dei nodi di processo a 3nm e 2nm di Samsung Foundry. Si dice che Samsung Foundry produrrà lo Snapdragon 8 Gen 5 utilizzando il suo nodo di processo SF2 a 2nm. Sfortunatamente, la velocità di clock della versione Samsung dello Snapdragon 8 Gen 5 non è stata ancora rivelata. Tuttavia, il chipset Exynos 2400 basato su 4nm dell’azienda suggerisce che ultimamente hanno fatto qualche progresso.

Qualcomm ha deciso di nuovo di collaborare con Samsung Foundry

Per ricordare, l’azienda ha collaborato in passato con Samsung per la produzione dei suoi chip Snapdragon 888 e Snapdragon 8 Gen 1. Entrambi i chip hanno sofferto di importanti problemi di riscaldamento. La produzione di entrambi i chip ha anche sofferto di tassi di rendimento inferiori alle attese.

I tassi di rendimento più bassi e i problemi di efficienza energetica sono stati sufficienti per far sì che Qualcomm tornasse di nuovo a TSMC. Di conseguenza, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 ha mostrato un’efficienza energetica notevolmente migliorata. Ha anche consentito a Samsung di offrire un importante miglioramento delle prestazioni con il Galaxy Z Fold 4. Da allora, l’azienda ha prodotto i suoi chip da TSMC e ha offerto miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica in ogni generazione.

