Intel afferma che i nuovi chip Lunar Lake hanno la “GPU integrata più veloce del settore”

Intel ha presentato oggi i suoi nuovi processori Intel Core Ultra 200V “Lunar Lake”, progettati per PC AI sottili e leggeri. I nuovi chip Intel sono pensati per competere con i chip Apple Silicon e i chip Qualcomm Snapdragon X Elite che Microsoft ha recentemente adottato per i suoi PC Copilot+ incentrati sull’AI.

Secondo Intel, i chip Lunar Lake sono i processori x86 più efficienti di sempre, realizzati “senza compromessi”. Intel sostiene che il p-core del chip Lunar Lake è il “core CPU più veloce di qualsiasi processore in un laptop sottile e leggero” e che la sua architettura grafica Xe2 è la “GPU integrata più veloce del settore”.

Intel afferma di aver testato quasi 50 giochi e che i chip Lunar Lake sono stati il ​​16 percento più veloci dei chip AMD e il 68 percento più veloci dei chip Qualcomm. Il chip ha quattro p-core (potenza) e quattro e-core (efficienza), simili ai chip Apple Silicon, e la memoria non è più separata.

Intel non ha confrontato i suoi nuovi chip con i chip Apple Silicon, ma le prestazioni della CPU del Qualcomm Snapdragon X Elite non sono troppo lontane dal chip M4, quindi i chip Lunar Lake potrebbero essere più veloci. La memoria raggiunge il massimo a 32 GB, quindi Intel non ha chip in grado di competere con i chip Apple Silicon Pro e Max.

Intel afferma che, rispetto ai chip Qualcomm, Lunar Lake offre un miglioramento del 20 percento nelle prestazioni per watt, con il chip che assorbe fino al 40 percento di energia in meno rispetto al suo predecessore. Intel afferma che i consumatori possono aspettarsi diverse ore in più di durata della batteria, insieme a significativi guadagni in termini di prestazioni, grafica e intelligenza artificiale.

VIA