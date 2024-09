Si vocifera che Nintendo presenterà Switch 2 a settembre

Nintendo Switch 2 deve ancora ricevere la sua grande rivelazione, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Diversi anni dopo il lancio dell’originale Nintendo Switch, i fan si chiedono quando la prossima console Nintendo arriverà sul mercato. Le voci passate indicavano il lancio del dispositivo verso la fine del 2024 , da qualche parte vicino alla stagione delle vacanze. Nintendo ha poi suggerito che la sua prossima console non sarebbe stata lanciata prima del 2025, dopo che hanno iniziato a circolare voci di un ritardo . Ciò ha comunque lasciato tempo a Nintendo per almeno rivelare la nuova console.

Alcuni hanno ipotizzato che ciò potrebbe accadere prima della fine dell’anno. Ora, una nuova voce suggerisce che Nintendo sta pianificando di rivelare Switch 2 a settembre. Detto questo, potrebbe o meno essere una rivelazione completa della console. Se Nintendo non lancia Switch 2 prima di aprile dell’anno prossimo, allora ci sono almeno 8 mesi tra ora e quella data. E questo è più che sufficiente per far eccitare i fan con una rivelazione parziale questo mese mentre si fa una rivelazione completa più vicino al lancio.

Nintendo Switch 2 non ha una data specifica

Sebbene non siano state menzionate date specifiche, si vocifera che presto accadrà qualcosa legato a Nintendo. Christopher Dring di Gameindustry.biz ha osservato su X che “circolavano voci nel settore” su qualcosa “legato a Switch 2” questo mese. Ciò suggerisce fortemente che Nintendo stia pianificando di annunciare a breve. Siamo ancora all’inizio del mese, ovviamente, quindi anche se Nintendo annunciasse ufficialmente la console questo mese, la presentazione potrebbe essere ancora a settimane di distanza.

La Nintendo Switch originale è stata annunciata nell’ottobre 2016. Quindi non si può escludere che Nintendo voglia riservare la presentazione della Switch 2 per lo stesso mese.

Nintendo condividerà i dettagli sull’hardware e le caratteristiche della console?

È difficile dirlo. Se la rivelazione dovesse avvenire questo mese, Nintendo potrebbe semplicemente tenere nascosta la maggior parte dei dettagli per ora. Lasciando ai consumatori un nome e potenzialmente il design finale. Sono trapelate diverse voci su cosa potrebbe offrire la console. Inclusi nuovi controller Joy-Con che si collegano magneticamente all’unità principale della console, al contrario del sistema di binari di bloccaggio utilizzato sullo Switch originale. Si vocifera anche che lo Switch 2 offrirà prestazioni paragonabili allo Steam Deck .

