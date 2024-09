Bluetooth 6 introdotto con diversi miglioramenti importanti

Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha presentato Bluetooth 6.0 nella sua ultima versione della Bluetooth Core Specification. Annunciato all’inizio di settembre 2024, l’aggiornamento introduce miglioramenti significativi per migliorare il modo in cui i dispositivi si connettono e comunicano in modalità wireless.

Bluetooth 6 introduce il suono del canale per una maggiore precisione

Una delle nuove funzionalità chiave di Bluetooth 6 è Channel Sounding, che consente ai dispositivi di determinare la direzione e la portata tra due dispositivi abilitati Bluetooth. Questa capacità è simile alla tecnologia Ultra Wideband (UWB), che misura sia l’angolazione che la distanza dei dispositivi connessi. Channel Sounding migliorerà applicazioni come il tracciamento della posizione e i servizi “Trova il mio”, offrendo agli utenti un posizionamento più accurato del dispositivo.

Ad esempio, gli smartphone potrebbero utilizzare il Bluetooth 6 per fungere da chiavi per auto, sbloccando solo quando il dispositivo si trova a pochi piedi di distanza. Ciò garantisce una maggiore sicurezza impedendo l’accesso non autorizzato da lontano. Nel tempo, più dispositivi di tracciamento degli oggetti e smartphone trarranno vantaggio da questa precisione, portando a una più ampia adozione di servizi basati sulla posizione.

Un altro importante miglioramento di Bluetooth 6 è il suo filtro pubblicitario basato sulle decisioni. Questa funzionalità consente una scansione e una scoperta più rapide dei dispositivi nelle vicinanze. I dispositivi possono ora localizzare altri gadget abilitati Bluetooth sul canale primario e utilizzare queste informazioni per semplificare il processo di ricerca sui canali secondari. Questo aggiornamento migliora significativamente l’efficienza della comunicazione Bluetooth, riducendo i ritardi durante l’associazione o la scoperta di nuovi dispositivi.

Bluetooth 6 introduce anche la funzionalità di monitoraggio degli inserzionisti, che ottimizza ulteriormente le prestazioni dei dispositivi host. Riduce al minimo la trasmissione non necessaria di pacchetti di connessione, risparmiando energia e migliorando l’affidabilità, specialmente in ambienti ad alta densità come case o uffici intelligenti.

Latenza e affidabilità migliorate con i miglioramenti ISOAL

Bluetooth 6 apporta anche miglioramenti all’Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), che gestisce la trasmissione di dati sensibili al tempo. Il miglioramento riduce la latenza e migliora l’affidabilità, in particolare per i dispositivi che richiedono audio sincronizzato, come cuffie Bluetooth e apparecchi acustici. Ciò andrà a vantaggio degli utenti che si affidano a Bluetooth per lo streaming audio o per effettuare chiamate telefoniche in tempo reale.

Il set di funzionalità estese LL in Bluetooth 6 espande la gamma di funzionalità supportate, consentendo ai dispositivi di scambiare più informazioni sulle loro capacità. Questa estensione assicura che l’elenco crescente di dispositivi Bluetooth possa funzionare senza problemi tra loro, migliorando la compatibilità tra diverse piattaforme.

Un altro aggiornamento significativo in Bluetooth 6 è l’aggiornamento dello spazio dei frame. In precedenza, gli eventi di connessione avevano una spaziatura fissa di 150 microsecondi. Con Bluetooth 6, questa spaziatura può ora essere variabile, il che migliora la velocità di trasmissione dei dati per attività come il download di aggiornamenti firmware o la sincronizzazione di fitness tracker. La maggiore flessibilità nella spaziatura dei frame migliora l’esperienza utente complessiva velocizzando i trasferimenti di dati e riducendo le interruzioni di connessione.

Bluetooth 6 è stato introdotto ufficialmente a settembre 2024, ma i consumatori potrebbero dover aspettare prima di poterne sperimentare i vantaggi. Storicamente, ci è voluto un anno o più perché la tecnologia fosse integrata nei dispositivi consumer. Molti esperti prevedono che Bluetooth 6 sarà presente in dispositivi come iPhone 17, nel 2025.

VIA