Le vendite globali di smartphone Xiaomi hanno superato quelle di Apple ad agosto

Nel settore degli smartphone, la maggior parte delle persone dà per scontato che Samsung e Apple occuperanno sempre i primi due posti nella classifica delle vendite globali. Tuttavia, ci sono momenti in cui un “outsider” riesce a conquistare una posizione nella top 2. Xiaomi ha fatto proprio questo ad agosto, diventando il secondo produttore di smartphone e spingendo Apple al terzo posto.

Ultimamente le cose sembrano andare bene per Xiaomi, tanto che è riuscita a ripetere un traguardo che non raggiungeva da agosto 2021. L’ultima analisi di mercato di Counterpoint Research colloca il colosso cinese al secondo posto nelle classifiche globali di vendita di telefoni per agosto. Come previsto, Samsung rimane al primo posto con forti spedizioni dei suoi dispositivi.

Xiaomi diventerà il secondo produttore di smartphone al mondo nell’agosto 2024

Secondo il rapporto, ci sono stati alcuni fattori interni ed esterni che hanno contribuito al traguardo di Xiaomi . Per quanto riguarda le mosse interne, Xiaomi ha leggermente modificato la sua strategia di lancio dei dispositivi. L’azienda ha rilasciato meno modelli rispetto a prima per ogni segmento. Inoltre, ha puntato molto sul segmento premium con dispositivi di fascia alta attraenti, che hanno catturato l’attenzione del pubblico che di solito acquista questo tipo di prodotto.

Attualmente, l’azienda offre alcuni dei migliori “cellulari con fotocamera” e dispositivi pieghevoli sul mercato. Quindi, gli appassionati di fotografia mobile possono avere Xiaomi tra le loro migliori opzioni quando cambiano smartphone. Anche Xiaomi Mix Fold dovrebbe arrivare sul mercato globale nelle prossime settimane. Xiaomi, come altri marchi cinesi, integra innovazioni più rischiose rispetto alla gamma Galaxy Z Fold nei suoi dispositivi pieghevoli. Pertanto, c’è molta aspettativa e interesse tra i più esperti di tecnologia.

In alcuni mercati in cui Xiaomi è tradizionalmente forte, le vendite sono stagnanti . Tuttavia, l’azienda ha compensato questo fenomeno crescendo in America Latina attraverso forti promozioni. Le vendite di dispositivi nella fascia di prezzo inferiore a $ 200 continuano a distinguersi rispetto ad altri segmenti di prezzo nel catalogo Xiaomi.

Anche il consueto calo delle vendite di iPhone ogni agosto ha contribuito

C’è un altro fattore che ha portato Xiaomi a diventare il secondo produttore di smartphone nell’agosto 2024. Tuttavia, questo fattore è ciclico e non è sotto il controllo dell’azienda. Stiamo parlando del solito calo delle vendite di iPhone ogni agosto. Apple di solito rilascia le nuove generazioni di iPhone a settembre, quindi le vendite dei modelli più vecchi soffrono a causa dell’anticipazione di quelli futuri.

È possibile che Apple riconquisti il ​​secondo (o addirittura il primo) posto una volta che la serie iPhone 16 arriverà nei negozi. Tuttavia, non è una certezza, poiché un recente rapporto ha rivelato una domanda inferiore alle aspettative per iPhone 16 Pro. In ogni caso, non importa cosa accada, il traguardo di Xiaomi è comunque encomiabile.

VIA