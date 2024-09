Esclusiva: ecco il Samsung Galaxy S25 Plus

Ora, per completare la serie Galaxy S25 , ecco una prima occhiata al Galaxy S25 Plus!

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, il Galaxy S25 Plus dovrebbe essere annunciato insieme al Galaxy S25 e al Galaxy S25 Ultra . Secondo questi rendering di Onleaks (che si basano su CAD), il Galaxy S25 Plus seguirà il design del Galaxy Z Fold 6. Ciò include lati piatti e anelli per la fotocamera, il che è una decisione piuttosto polarizzante da parte di Samsung.

Poiché si basano su CAD, noterai che mancano alcune cose, come uno slot per la scheda SIM. Ciò non conferma al 100% che Samsung lo stia eliminando; semplicemente, in genere non viene mostrato in un CAD.

Samsung Galaxy S25 Plus sarà più sottile, stessa dimensione della batteria

Proprio questa mattina, è stato riferito che il Galaxy S25 Plus monterà di nuovo una batteria con capacità di 4.900 mAh. Ciò significa che la durata della batteria sarà probabilmente la stessa del Galaxy S24 Plus, a meno che il processore e il display non siano molto più efficienti.

Internamente, ci aspettiamo che il Galaxy S25 Plus sfoggerà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 , che sarà annunciato allo Snapdragon Summit il mese prossimo a Maui. Tuttavia, abbiamo anche sentito voci secondo cui i modelli non Ultra potrebbero ottenere Exynos 2500 in alcuni mercati, che per fortuna non saranno gli Stati Uniti. Dovrebbe essere abbinato a 12 GB di RAM e potenzialmente 256 GB di storage di base quest’anno.

Si vocifera anche che il Galaxy S25 Plus manterrà un display da 6,7 ​​pollici (tecnicamente è 6,65 pollici ma sarà probabilmente arrotondato per motivi di marketing), ancora una volta, che sarà LTPO e in grado di modificare la sua frequenza di aggiornamento da 1 Hz a 120 Hz in modo adattivo. Le dimensioni sono anche circa 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, che è marginalmente diverso in larghezza e altezza rispetto al Galaxy S24 Plus, ma è circa 0,4 mm più sottile.

Per quanto riguarda la data di uscita del Galaxy S25 Plus e del resto della famiglia Galaxy S25, ci aspettiamo che ciò accada verso metà gennaio. Non prevediamo che venga annunciato prima del 10 gennaio, che è la fine del CES. Samsung vorrà organizzare un suo evento al di fuori del CES e ottenere quanta più attenzione possibile. Quindi potremmo vederlo accadere la settimana del 13 gennaio, che sarebbe simile alla data di annuncio dell’anno scorso della serie Galaxy S24 , il 17 gennaio 2024. Verrebbero quindi rilasciati circa una o due settimane dopo.

