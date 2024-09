OPPO Find X8 avrà un restyling importante, ecco un’immagine reale

L’ OPPO Find X8 avrà un restyling importante . Un’immagine reale è emersa per mostrarci il nuovo design, ma prima di arrivare a questo punto, parliamo un attimo dell’OPPO Find X7.

L’OPPO Find X7 e il suo fratello ‘Pro’ presentavano un display curvo, con una cornice sottile che sporgeva sui lati. Bene, l’OPPO Find X8 porterà un cambiamento importante e somiglierà di più al Pixel 9 , in un certo senso.

OPPO Find X8 offrirà un restyling importante

Se date un’occhiata all’immagine fornita qui sotto, vedrete il presunto OPPO Find X8. Come potete vedere, questa volta ha un display piatto, con cornici molto sottili. Anche la sua cornice sarà piatta tutt’intorno.

Quella cornice si curverà leggermente verso i bordi in modo che sia più comoda da tenere in mano. È anche qualcosa che sia Apple che Google hanno fatto con i loro ultimi smartphone.

Un foro per la fotocamera del display sarà ancora posizionato nella parte superiore del display e al centro. Le cornici superiore e laterale del telefono sono estremamente sottili e sembrano avere lo stesso spessore. Speriamo che lo stesso valga anche per la cornice inferiore, dato che non possiamo vederla qui.

Noterete anche che i pulsanti di accensione/blocco e volume su e giù sono tutti posizionati sul lato destro del telefono. Questo telefono sembra offrire un colore grigio scuro, beh, almeno la sua cornice lo fa. Immaginiamo che la cornice sia fatta di alluminio.

Si prevede che sul retro sia inclusa una fotocamera Oreo

Ci aspettiamo che tutti i membri della serie OPPO Find X8 includano un oreo rotondo per la fotocamera sul retro. Questa è una cosa che speriamo non cambierà molto rispetto alla serie OPPO Find X7.

Se OPPO finirà per restare fedele alla stessa gamma dei dispositivi di ultima generazione, avremo gli smartphone OPPO Find X8 e Find X8 Ultra. Il Find X8 Ultra probabilmente vedrà un cambiamento simile al Find X8. Perché? Beh, il Find X7 e il Find X7 Ultra erano molto simili in termini di design.

Si prevede che OPPO Find X8 offra una batteria da 5.700 mAh e una ricarica cablata da 80 W (è prevista anche la ricarica wireless, molto probabilmente 50 W). Si dice che Find X8 Ultra abbia una batteria da 6.000 mAh e una ricarica cablata da 100 W, più una ricarica wireless da 50 W. Nota che OPPO Find X8 Pro rimane una possibilità, anche se Find X7 Pro non è stato lanciato affatto.

