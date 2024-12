Apple ‘sta lavorando’ al Magic Mouse riprogettato con una ‘correzione’ tanto attesa

Nella sua newsletter Power On di oggi, Gurman ha affermato che negli ultimi mesi Apple ha lavorato a una “revisione completa” del Magic Mouse con un design che “si adatta meglio all’era moderna”. Tuttavia, non si aspetta che il nuovo Magic Mouse venga rilasciato nei “prossimi 12-18 mesi”, quindi sembra che l’accessorio verrà lanciato al più presto a metà del 2026.

Sebbene il Magic Mouse sia passato da Lightning a USB-C qualche mese fa, la porta di ricarica si trova ancora nella parte inferiore del mouse , il che ne impedisce l’utilizzo durante la ricarica. Si tratta solo di un piccolo inconveniente, poiché la ricarica del mouse è un processo rapido e poco frequente, ma sembra che Apple alla fine sposterà la porta.

“Apple sta cercando di creare qualcosa di più rilevante, risolvendo al contempo reclami di vecchia data, tra cui il problema della porta di ricarica”, ha affermato Gurman.

Ha anche affermato che il prossimo Magic Mouse sarà più ergonomico e comodo da usare.

Sebbene non siano stati condivisi dettagli specifici sul design del prossimo Magic Mouse, forse Apple trarrà ispirazione da alternative popolari per Mac, come l’eccellente MX Master 3S di Logitech. Quel mouse presenta un design ergonomico con un poggiapollice, una porta di ricarica USB-C frontale, tracciamento di precisione, due rotelle di scorrimento e altro ancora.

L’aspetto generale del Magic Mouse non è cambiato molto dal 2009, quindi una riprogettazione è stata attesa a lungo. Tra i cambiamenti più notevoli nel corso degli anni ci sono il passaggio del mouse dalle batterie AA a una batteria ricaricabile integrata nel 2015, nuove opzioni di abbinamento dei colori con l’iMac nel 2021 e il passaggio da Lightning a USB-C quest’anno. Nel complesso, il Magic Mouse non ha ricevuto molta attenzione da Apple negli ultimi dieci anni.

