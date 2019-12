Oppo Enco Free ufficiali: ecco le nuove true-wireless con cancellazione del rumore

Non solo Oppo Reno 3 e Reno 3 Pro (clicca qui per saperne di più): oggi il produttore cinese ha ufficializzato anche i suoi nuovi auricolari true-wireless. Andiamo a scoprire Oppo Enco Free nel dettaglio.

Detto di un design nel complesso simile a quello delle celeberrime AirPods, va segnalato un primo dettaglio che farà piacere a molti: la presenza di tre gommini di serie per adattare l’auricolare a proprio piacimento. Spicca il sistema di cancellazione del rumore in chiamata, mentre il produttore ha sottolineato la bassa latenza nel Bluetooth 5.0 che assicura un ritardo audio inferiore al 76% rispetto a quanto accade con altri true-wireless sul mercato.

Per quanto riguarda l’autonomia, ottime notizie: Oppo Enco Free assicurano 3 ore di chiamate e 5 di riproduzione audio, valori che salgono a 15 e 25 ore per la custodia che funge anche per la ricarica wireless. Interessante il sistema ad infrarossi che permette l’accoppiamento col proprio smartphone appena si apre il case, mentre non mancano i controlli touch sia per controllare la riproduzione multimediale sia per rispondere alle telefonate in entrata.

Oppo Enco Free, dotate di certificazione IPX4 (resistenza al sudore), saranno disponibili in Cina dal 31 dicembre nelle colorazioni bianca, rosa e nero al prezzo di 699 euro. Al cambio attuale fanno circa 90 euro.