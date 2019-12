iPad Pro 2020: tra le novità anche la tripla fotocamera posteriore

Tra le novità in arrivo per i nuovi iPad Pro 2020, la nuova generazione di tablet di fascia alta di Apple in arrivo nel corso del prossimo anno, ci sarà anche la tripla fotocamera. Il design dei tre sensori fotografici dovrebbe riprendere quello che troviamo gli iPhone 11 Pro.

Resta da capire, invece, se anche i sensori saranno gli stessi o Apple andrà a modificare le caratteristiche per adeguarli al meglio a quelle che possono essere le esigenze degli utenti che andranno ad acquistare i nuovi iPad Pro 2020. La nuova gamma iPad Pro dovrebbe prevedere una versione base da 11 pollici ed un modello più grande da 12,9 pollici.

A gestire il funzionamento dei nuovi tablet ci sarà il SoC Apple A13X, in grado di garantire un notevole passo in avanti in termini prestazionali rispetto ad A13 della gamma iPhone 11. La scocca posteriore sarà, invece, in metallo e non in vetro. Probabilmente, secondo i primi rumors, il modello da 12,9 pollici avrà un display con tecnologia Mini LED. Maggiori dettagli in merito ai nuovi iPad Pro 2020 in arrivo nel corso dei prossimi mesi dovrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte per la gamma 2019 degli iPad Pro di Apple. Ecco i link: