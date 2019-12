TIM: ecco la nuova offerta da 50 GB per clienti Wind, Iliad e di operatori virtuali

TIM ha lanciato una nuova gamma di offerte “operator attack” riservate ad uno specifico target di clienti. Per chi passa a TIM sfruttando queste offerte c’è la possibilità di poter sfruttare una tariffa con minuti illimitati verso tutti e 50 GB in 4G ogni mese.

La novità di questa nuova gamma di offerte è rappresentata dalla possibilità di attivare TIM Seven Super Go, offerta riservata ai clienti Wind. Questa tariffa ha un costo di 7 Euro al mese. Resta ancora disponibile l’offerta Supreme New, che include sempre minuti illimitati e 50 GB, riservata ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali come PosteMobile e Fastweb. Questa tariffa presenta un costo di 5,99 Euro al mese.

Per attivare queste offerte è necessario affrontare un costo iniziale di circa 30-35 Euro. Le offerte TIM “operator attack”, che ricordiamo sono attivabili sono nei negozi aderenti all’iniziativa, prevedono un contributo di attivazione di 12 Euro ed un costo della SIM di 10 Euro oltre ad una prima ricarica obbligatoria il cui importo è a discrezione del rivenditore.

Al momento, queste offerte operator attack non presentano una data di scadenza. Per maggiori dettagli è consigliabile recarsi in un negozio TIM che propone una di queste offerte. Non sarà possibile attivare le tariffe se non rispetterà il requisito legato all’operatore di provenienza.