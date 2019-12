Migliori caricatori wireless: la nostra guida

È sempre comodo portare con sé dei caricatori per gli smartphone ma, al di là di questo, c’è sempre l’inconveniente dei cavi che puoi perdere o, comunque, darti molto fastidio. Per ovviare a questo problema, è necessario che tu scopra quali siano i migliori caricatori wireless che, quindi, possono farti dire addio ai fili. Stiamo andando troppo veloce? Allora prima di entrare nel vivo, spendiamo qualche parola caricatori wireless.

Con questi prodotti, infatti, puoi lasciare a casa i fili che sei costretto a portare sempre con te con il timore o di perderli o di spezzarli e, quindi, rimanere senza caricatore. Per far funzionare i caricatori wireless, infatti, ti basta semplicemente poggiarli su una qualsiasi base che permetta di ricaricare il tuo telefono. Già, ma quali sono?

Lo scoprirai in questa guida sui migliori caricatori wireless!

Migliori caricatori wireless: Lecone

Tra i migliori caricatori wireless non poteva mancare Lecone, molto utile in primis perché è adatto sia per iPhone e Android (ovviamente parliamo dei modelli compatibili con questo tipo di ricarica) e, soprattutto, è stato realizzato in modo da non graffiare i tuoi smartphone.

Grazie al suo rivestimento in tessuto, infatti, anche se lo poggi distrattamente e non con la massima cura, il tuo telefono – indipendentemente dal brand – non subirà danneggiamenti. La potenza media dei caricatori wireless Lecon è di 7.5 watt ma possono arrivare anche ai 10 o ai 5. Tutto dipende da ciò che preferisci.

Come spesso succede, anche l’occhio vuole la sua parte e quindi, oltre all’efficienza, potrai notare anche un gradevole design che rende il prodotto anche bello da vedere. Il design, infatti, è di stile moderno che porta con sé un utile sensore a LED che ti segnala lo stato della carica, avvertendoti quando è al 100%.

Include anche un sostegno verticale e alcune funzioni di sicurezza per tutelare il tuo telefono, come ad esempio la protezione da sovraccarichi, in particolare quando dimentichi il cellulare sotto carica pur avendo raggiunto il massimo.

Migliori caricatori wireless: Choetech 4 in 1

Quattro device da poter caricare in un solo strumento. È questo uno dei vantaggi che offre il brand Choetech che, quindi, va di diritto nella nostra lista dei migliori caricatori wireless presenti sul mercato e che possono essere uno strumento diverso dal solito powerbank per caricare il cellulare.

Tra le varie funzionalità presenti, non bisogna neppure dimenticare la modalità di carica ultrarapida. Negli ultimi anni, infatti, si è avuta un’accelerazione della velocità di ricarica dei caricatori di smartphone. Prima hanno coinvolto quelli tradizionali e, poi, anche quelli più innovativi come, appunto, i prodotti in wireless.

È, inoltre, compatibile con davvero tanti modelli, non solo telefonino. Puoi caricare il tuo iPhone o il tuo cellulare Android (Huawei, Samsung o qualsiasi altra casa produttrice che supporta il sistema operativo di Google), i tablet, gli AirPod, l’Apple Watch e perfino gli smartwatch.

Tutto qua? Ovviamente no. Come abbiamo scritto all’inizio, puoi perfino caricare ben 4 device contemporaneamente, più delle media dei vari powerbank tradizionali con filo. Pensa che, ad esempio, già un powerbank con tre uscite USB è un’ottima soluzione mentre qui puoi perfino caricare un device in più.

La potenza massima che puoi raggiungere sono i 10 watt, anche se dipende spesso dal modello poiché con i dispositivi Apple generalmente arrivi ai 7,5 watt. Parlando, infine, dell’aspetto ‘fisico’ del caricatore wireless possiamo dire che tra le sue proprietà c’è sicuramente il fatto che il materiale con cui viene realizzato è ignifugo e resistente ai graffi e agli urti. Riesce a proteggere il tuo dispositivo anche quando è in sovratensione.

Costa un po’ di più rispetto agli altri ma, come hai potuto notare, la qualità è garantita.

Migliori caricatori wireless: wireless L2I 3 in 1

La qualità prima di tutto. È questo ciò che contraddistingue il caricatore wireless L2I 3 in 1, tra i migliori caricatori wireless disponibili e che, quindi, abbiamo inserito nella nostra guida.

Viene spesso incluso nella fascia medio alta, anche in virtù del presso (giustificato) non certo ridotto rispetto a qualche altro caricatore della stessa gamma. Vengono curati anche i dettagli minimi, come ad esempio il design.

Lo stile, infatti, è molto raffinato e può fungere perfino da soprammobile gradevole alla vista. Ma, come spesso accade in questi casi, l’abito fa anche il monaco poiché le funzionalità sono davvero eccezionali

È inclusa, ad esempio, la funzionalità ‘Fast Wireless Charger QI‘, una sorta di carica rapida che, anche alla massima potenza, ricarica in pochissimo i modelli compatibili, Android o iOS che siano. Ideale se hai poco tempo a disposizione ma il tuo cellulare o, comunque, il dispositivo elettronico che porti con te è scarico.

L’apposita spia a LED, inoltre, ti consente di vedere in un secondo a che punto è la carica e, magari, notare quando il device è al 100% e quindi poterlo scollegare. Se non riesce a scattarti dal tuo telefono, con questo caricatore wireless puoi lasciarlo anche in posizione verticale in modo da vedere in tempi rapidi se ricevi qualche notifica.

Migliori caricatori wireless: Anker PowerWave

L’ultimo prodotto che ti consigliamo e che, quindi, abbiamo inserito nella nostra guida tra i migliori caricatori wireless è l’Anker PowerWave, compatibile con i dispositivi iOS della Apple e Android di tutri i vari brand che lo supportano.

L’aspetto che sorprende di più è l’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo ti permette di caricare, senza avere la necessità di possedere dei cavi, tutti gli iPhone, a partire dalla versione 8, fino ad arrivare all’ultima presentata dalla Apple.

La potenza nominale che può raggiungere è di 10 watt e, in molti casi, questo valore viene toccato dagli smartphone Samsung mentre, per quanto riguarda i dispositivi della Apple, la media raggiunta è di 7,5 watt.

Così come per altri caricatori wireless, anche in questo caso puoi posizionare il tuo smartphone in posizione verticale, particolarmente indicato se vuoi vedere un video o aspetti una notifica importante e quindi sei costretto a dare un occhio spesso al cellulare. Puoi caricare il dispositivo anche con la cover inserita, senza alcun problema.

Sei pronto a dire addio a cavi? Anticipa il futuro e acquista subito uno dei caricatori wireless proposti!