Samsung Galaxy S10 Lite: nuove conferme sulle specifiche dal manuale utente

Tra pochi giorni, in occasione del CES 2020, Samsung presenterà in via ufficiale i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. In queste ore, grazie al manuale utente trapelato online, arrivano nuove conferme in merito alle specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S10 Lite.

Lo smartphone potrà contare, come previsto, su di un display con foro per la fotocamera anteriore. Il foro sarà posizionato centralmente come avviene già sul Note 10. Tra le conferme c’è anche quella legata alla presenza del sensore di impronte digitali sotto al display. Nella parte posteriore, invece, il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite potrà contare su di una tripla fotocamera con sensori allineati in verticale e posizionati vicino al bordo dello smartphone.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare sul mercato con un display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e con il SoC Snapdragon 855 supportato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Lo smartphone avrà una batteria da 4500 mAh e arriverà sul mercato con Android 10 e One UI 2.0 già “di serie”.

Maggiori dettagli sul device arriveranno soltanto in occasione della presentazione ufficiale, programmata per il CES 2020 in programma dal 7 gennaio. Continuate a seguirci per saperne di più.