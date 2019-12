Google Pixel 4a si mostra per la prima volta online, tra le novità ci sarà il display con foro

Nella prima parte del 2020 ci sarà il debutto del nuovo Google Pixel 4a, il mid-range che ha l’obiettivo di avvicinare un numero maggiore di utenti al mondo degli smartphone di Google ed ad un’esperienza “pura” di Android. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore sono arrivate le prime informazioni e i primi render del nuovo Google Pixel 4a.

L’immagine allegata in testa all’articolo chiarisce, in modo evidente, quella che sarà la principale novità del nuovo Pixel 4a che potrà contare su di un display con foro per la fotocamera anteriore. Lo smartphone potrà contare anche su di un sensore di impronte digitali posteriore e su di una fotocamera posteriore singola (con sensore da 12 Megapixel). Le dimensioni del nuovo Google Pixel 4a saranno pari a 144.2 x 69.5 x 8.2 mm mentre il display dovrebbe conservare una diagonale ridotta, intorno ai 5.8 pollici. Lato software, naturalmente, troveremo Android 10.

A gestire il funzionamento del nuovo Google Pixel 4a ci sarà lo Snapdragon 730g oppure il nuovissimo Snapdragon 765g (con supporto al 5G). Lo smartphone dovrebbe continuare a proporre 4 GB di RAM ma non è escluso un possibile upgrade a 6 GB. La memoria di storage dovrebbe partire da 64 GB. Maggiori dettagli in merito al nuovo Pixel 4a arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.