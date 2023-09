Videogame e app sulla Formula 1: quali sono i più gettonati nel 2023?

Il rombo dei motori ha sempre fatto battere i cuori di tantissimi appassionati. Corse, sorpassi, qualificazioni, evoluzione tecnica, l’attesa della gara e le news dai paddock. Temi sempre caldissimi che tutti gli amanti del settore hanno sempre voluto vivere appassionatamente. E questo amore è passato non solo consultando notizie e novità del settore ma anche attraverso il gioco e i videogame che sempre hanno seguito le vicende di questo sport cercando di replicare, in formato digitale, il brivido della corsa con grafiche sempre più elaborate ma soprattutto tentando di restituire al giocatore l’esperienza della guida di una monoposto. L’evoluzione è stata lunga e sempre più attenta al dettaglio, fino ad oggi con giochi al limite del reale con la possibilità per i giocatori di realizzare in casa propria dei veri e propri simulatori con tanto di sedile ergonomico e motorizzato, per sentire gli scossoni e le vibrazioni come se si stesse all’interno di una Formula 1, ma anche volanti molto simili a quelli di un pilota e pedaliere e cambi iper realistici. Lo stesso concetto, anche se su piani diversi per forza di cose, avviene per le app su smartphone e tablet, con giochi dettagliati e avvincenti ma anche con le app di news del Circus o anche quelle che trasmettono in diretta i Gp di Formula 1. Inoltre l’interesse per la categoria viene dimostrato non solo dall’elevato numero di spettatori che seguono le dirette tv e dirette streaming dei vari GP ma anche dai volumi del mondo delle scommesse sulla Formula 1 sempre più seguito e attento a quanto accade all’interno dei paddock con lo stato di forma di un pilota, la forza di una monoposto rispetto a un’altra e naturalmente le vicende che accadono in ogni scuderia e possono influenzare il risultato di un Gran Premio.

App Formula 1

I nostri smartphone e tablet sono ormai dei computer portatili. Al loro interno le app la fanno da padrone permettendoci di accedere a un mondo impensabile fino a qualche tempo fa. E così anche per il mondo della Formula 1 ci sono tantissime app che permettono di divertirsi ed essere attenti alle ultime novità del settore. Innanzitutto ci sono i giochi, tanti e di diverso tipo, dalle simulazioni di gioco fino anche a quelli manageriali. Gli esempi più trend possono essere ritrovati su giochi come F1 Mobile Racing, dove è possibile iniziare una carriera da pilota da Formula 1 dapprima costruendo, vittoria dopo vittoria, la propria monoposto migliorandola e potenziandola, e poi accedendo alla carriera ufficiale della F1 nelle scuderie del Circus, dalla Williams alla Mercedes, dalla McLaren fino alla Ferrari. E naturalmente non manca la parte dedicata alla modalità multigiocatore potendo sfidare tutti i giocatori connessi da ogni parte del mondo. Ma ci sono giochi anche come F1 Clash, un gioco distribuito con la licenza ufficiale del massimo campionato di automobilismo ma in stile manageriale dove il giocatore è chiamato a gestire la squadra di Formula Uno in tutte le sue fasi: dalla preparazione dell’auto all’ingaggio e addestramento dei piloti fino alle strategie e alla gestione della gara. L’evoluzione del gioco poi passa attraverso la conquista di carte, che si ottengono vincendo le gare, utili per ottenere parti dell’auto, miglioramenti, nuovi team principal, nuove skills. Ma c’è tanta gente che vuole essere sempre informata, magari sapendo quali saranno i nuovi sviluppi della Ferrari e quali le dichiarazioni dei piloti. Ecco allora che ci sono app come quella ufficiale della Formula 1, dove si possono leggere tutte le news, conoscere le date dei prossimi GP, avere notizie in tempo reale di una gara e consultare le classifiche del Mondiale.

Videogame Formula 1

Se ci si vuole immergere realmente all’interno del brivido di una monoposto non c’è allora di meglio che dotarsi di un buon pc, o di una console di ultima generazione, e magari anche di una gaming station come si deve. Il gioco? F1 2023 naturalmente. Nel corso degli anni si sono avvicendati e hanno tentato di entrare nel mercato tanti giochi che replicano l’emozione delle gare ma nessuno come il gioco di EA Sports ha raggiunto livelli di dettaglio al limite della realtà. Ogni minima variazione nell’assetto dell’auto ha ripercussioni enormi sull’andamento sulla pista, proprio come una vera macchina di Formula 1. Il giocatore deve scegliere con cura le gomme da usare, quante soste fare, sentire la trazione delle gomme, controllare l’auto per non andare in sovra o sottosterzo, gestendo le gomme e il passo gara. Insomma un’esperienza appagante per ogni appassionato di F1 che ha anche la possibilità di dedicarsi ad altre avventure all’interno del gioco. Oltre alla categoria carriera c’è anche quella cosiddetta Breaking Point, una modalità narrativa del gioco, dove si vivono le vicende di un personaggio immaginario, Aiden Jackson, alle prese con le difficoltà della carriera da pilota di Formula 1, tanto in pista quanto nel paddock ma anche nella vita privata.