Capacità della batteria di iPhone 15 rivelate nel database normativo

Apple non pubblicizza la capacità della batteria per la sua nuova linea iPhone 15, ma MySmartPrice ha ottenuto queste informazioni da un database normativo cinese.

L’elenco normativo cinese rivela che l’iPhone 15 ha una batteria da 3.349 mAh (capacità nominale) e un wattaggio di 12,981 Wh, mentre l’iPhone 15 Pro ha una batteria da 3.274 mAh e un wattaggio di 12,70 Wh.

Capacità della batteria per l’intera gamma iPhone 15:

iPhone 15: 3.349 mAh

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh

iPhone 15 Pro: 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

Capacità della batteria per la gamma iPhone 14 del 2022:

iPhone 14: 3.279 mAh

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Lo stesso database ha rivelato accuratamente la capacità della batteria per tutti e quattro i modelli di iPhone 14 prima del lancio dei dispositivi lo scorso anno.

Nonostante gli aumenti incrementali mostrati sopra, Apple non ha evidenziato alcun miglioramento della durata della batteria per i suoi nuovi modelli di iPhone 15 rispetto ai loro diretti predecessori, presumibilmente perché qualsiasi differenza è trascurabile nell’utilizzo nel mondo reale. Ciò va contro una moltitudine di voci precedenti all’evento Apple, che suggerivano che i maggiori miglioramenti in termini di efficienza del chip A17 Pro avrebbero portato miglioramenti nella durata della batteria.

Secondo Apple, la durata approssimativa della batteria di ciascun modello di iPhone 15 è la seguente:

iPhone 15: 20 ore

iPhone 15 Plus: 26 ore

iPhone 15 Pro: 23 ore

iPhone 15 Pro Max: 29 ore

È esattamente lo stesso di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro Max. Naturalmente, è possibile che i miglioramenti in termini di efficienza possano comunque comportare prestazioni reali leggermente migliori negli ultimi modelli Apple, ma non lo sapremo finché non saranno disponibili test di terze parti.

