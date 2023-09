In passato giocare e provare nuovi videogiochi non era semplice, a causa dell’accessibilità di titoli per console che richiedevano costi eccessivi da sostenere. Oggi, grazie alla presenza di numerosi emulatori e di piattaforme che si occupano di gioco online, a seguito del grande sviluppo tecnologico dei PC da gaming e degli smartphone, la realtà è cambiata, grazie alla presenza di numerosi giochi che possono essere trovati online e che permetteranno di divertirsi nel migliore dei modi. Ma quali sono i giochi più originali che si possono trovare online? Di seguito, viene offerta una panoramica in merito.

Among Us

Il primo tra i migliori videogiochi più originali che possono essere trovati online ha bisogno di ben poche presentazioni, a causa del grandissimo successo che ha ottenuto soprattutto durante il periodo di pandemia, coinvolgendo youtuber, streamer e tante altre star del web e non solo. Si tratta di Among Us, un videogioco multiplayer che unisce più giocatori all’interno di una lobby, con l’obiettivo di catturare l’impostore, a sua volta impegnato nel cercare di eliminare tutti gli altri giocatori.

Nel mentre, sarà importante risolvere task di gioco e collaborare attraverso la chat vocale o scritta, raccogliendo indizi sul posizionamento di ogni giocatore e tentando di svelare l’impostore prima che quest’ultimo possa giungere alla vittoria. Per quanto la wave di grande successo del titolo sia passata, Among Us è ancora un videogioco molto amato che regalerà una serata di grande divertimento.

Fall Guys

A proposito di titoli originali e dal grande successo, non si può non citare Fall Guys che, sul web, ha ottenuto un successo incredibile per tantissimi videogiocatori, che possono provare il titolo della Epic Games su console o anche sul proprio computer, scaricando l’applicazione in questione. Da quando sono state aggiunte anche le mappe dei videogiocatori più votate, Fall Guys è diventato un gioco ancor più ricco e vasto rispetto al passato: l’obiettivo è quello di essere l’unico vincitori a partire da una lobby di 40 giocatori, che si confrontano in tanti minigiochi e livelli di corsa, combattimento, rompicapo, puzzle e tanto altro ancora. Oltre tutto, sarà possibile personalizzare anche il proprio personaggio con skin, abiti e colori variabili.

Plinko

Il divertimento che può essere regalato dal gioco online incontra il tentativo di essere baciati dalla Dea bendata con il Plinko, un videogioco in cui non ci sarà altro da fare che non sperare nella buona sorte. Conosciuto anche grazie alla grande quantità di live streaming che promuovevano giochi di questo genere, Plinko è un videogioco all’interno del quale esiste una griglia piramidale, che porta verso le caselle in basso (ordinate in base alla rarità dei premi): l’obiettivo è quello di far finire la propria pallina nei moltiplicatori più alti, che si trovano alle estremità della griglia, così da ottenere dei risultati sorprendenti.

Baba is You

Un videogioco che ha ottenuto grandissimo successo online, grazie alla sua grande originalità, è Baba is You, che ha rivoluzionato il mondo dei rompicapi online grazie alla sua caratteristica peculiare: nel videogioco in questione, infatti, sarà possibile cambiare le regole di gioco di volta in volta, attraverso una modifica costante delle parole sullo schermo e per mezzo di sfide che permetteranno di stimolare la propria concentrazione volta per volta.

Humanity

Si conclude con l’ultimo videogioco che, su console, ha ottenuto un discreto successo soprattutto guardando al mercato dei platform, oltre che in virtù di personalizzare ogni mappa da parte dei giocatori: Humanity. Il videogioco in questione fa sì che si vestano i panni di un cane che deve condurre gli umani alla luce, semplicemente abbaiando e indicando il percorso da seguire (direzione, salto e non solo). Diversi livelli con evoluzione di difficoltà, fino al gran finale dalla carica emotiva elevata.