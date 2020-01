Amazfit Bip S è ufficiale: replicherà il successo della generazione precedente?

Non solo il T-Rex, nuovo rugged di cui abbiamo parlato poco fa in questo articolo: Huami al CES di Las Vegas ha ufficializzato anche Amazfit Bip S, nuovo modello dello smartwatch che tanto successo ha ottenuto con gli originari Bip e Bip Lite. Ci sono diversi punti in comune con la precedente generazione, a partire dall’estetica.

Sì, perché Amazfit Bip S si presenta con un display rettangolare (a colori) da 1.28 pollici e risoluzione da 176×176 px, con cassa in policarbonato e un unico tasto fisico sul lato. Detto del peso pari a 31 grammi e della presenza di Bluetooth 5.0 e GPS, vale la pena subito sottolineare la resistenza all’acqua fino a 5 ATM che consente di annoverare anche il nuoto tra le 10 attività sportive monitorate.

Non male la batteria da 190 mAh che può garantire fino a 40 giorni di autonomia e 22 ore con GPS sempre attivo, mentre non manca la possibilità di utilizzare anche i controlli per la riproduzione musicale tramite connessione bluetooth. Presente anche il sensore per il monitoraggio continuo del battito cardiaco, interessante anche la nuova funzionalità Huami-PAI che tiene un resoconto non solo sull’attività fisica ma anche sullo stato di salute del cuore generale.

Amazfit Bip S arriverà a febbraio ad un prezzo di 69.90 dollari: non è stata confermata la quotazione per il mercato europeo.