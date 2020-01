Calano ancora gli utili di Samsung nel Q4 2019 ma meno di quanto non ci si aspettasse

Samsung ha condiviso oggi i dati preliminari relativi al trimestre conclusivo del 2019: in attesa di conoscere i numeri definitivi, come da previsione continua il calo sia per quanto riguarda le vendite che per gli utili, confermando quindi il trend che si è registrato durante tutto lo scorso anno. D’altro canto, però, la diminuzione del profitto operativo è stata meno netta di quanto gli analisti non si aspettassero e questo particolare, unito ad una timida ripresa nelle spedizioni delle memorie, fa ben sperare per la prima parte di questo 2020.

Nello specifico Samsung ha realizzato vendite per un fatturato complessivo tra i 49,6 e i 51,3 miliardi di dollari. In questo caso siamo praticamente in linea con quanto si registrò nel Q4 2018 (50,7 miliardi) ma in calo rispetto al terzo trimestre del 2019 (53 miliardi).

Più interessanti i numeri legati agli utili effettivi che raggiungeranno i 6-6.2 miliardi di dollari nel Q4 2018 e che, tradotto, significano un -34% su base annua. Nello stesso periodo del 2018, infatti, il colosso coreano arrivò fino a 9.2 miliardi. Nel trimestre precedente, invece, si raggiunse quota 6.7 miliardi. Come accennato in precedenza, questo risultato – seppur negativo – non fa storcere troppo il naso, considerate le previsioni ben più pessimistiche.

Nel caso in cui i successi della gamma Galaxy A e dei top di gamma dovessero essere confermati anche nel 2020, il segno + tornerà ad apparire nei rendiconti trimestrali di Samsung.