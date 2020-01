Apple AirPods sono in offerta a 133 Euro su Amazon

L’ultimo modello di Apple AirPods, gli auricolari true wireless diventanti in questi ultimi anni un accessorio irrinunciabile per tantissimi utenti, è protagonista delle offerte Amazon di oggi 11 gennaio. Chi è interessato all’acquisto delle AirPods potrà, quindi, sfruttare la nuova offerta Amazon che permette di ottenere le cuffie wireless ad un prezzo di 133 Euro, con uno sconto di quasi 50 Euro rispetto al prezzo di listino.

Da notare che le AirPods in offerta sono vendute e spedite da Amazon con tutti i vantaggi legati alla spedizione ed all’assistenza forniti da Amazon oltre che all’originalità degli auricolari che, in molti casi, sono al centro di contraffazioni con dispositivi, identici nell’estetica, che vengono spacciati come AirPods originali.

Per sfruttare l’offerta dedicata all’ultimo modello di Apple AirPods è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto. La promozione ha durata limitata e sarà valida sino ad esaurimento scorte.

Ricordiamo che su Amazon è possibile acquistare anche le AirPods Pro. In questo caso il prezzo degli auricolari è di 265 Euro, con un leggero sconto rispetto al prezzo di listino pari a 279 Euro. Ecco il link per completare l’acquisto delle AirPods Pro che, anche in questo caso, sono vendute e spedite da Amazon.