Samsung Galaxy M31: prime conferme sulla scheda tecnica

Samsung dovrebbe rinnovare, nel corso dei prossimi mesi, la sua gamma di mid-range con il lancio di un nuovo device della famiglia Galaxy M. Lo smartphone in questione sarà il Samsung Galaxy M31, progetto che in questi giorni inizia a far parlare di sé in rete.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il nuovo Samsung Galaxy M31 potrà contare su di una quadrupla fotocamera posteriore potendosi come un’alternativa concreta ai mid-range Galaxy A come il nuovo Galaxy A51. I primi dettagli sul futuro Galaxy M31 confermano la presenza di un sensore principale da 48 Megapixel che sarà supportato da un sensore grandangolare, un sensore di profondità ed un sensore per le macro.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy M31 dovrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 665 oppure il SoC Exynos 9611 (lo stesso del Galaxy A51) che sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage e da una batteria ad elevata capacità. Lo smartphone arriverà in primavera con Android 10 pre-installato.

Ricordiamo che in Italia è disponibile l’ottimo Galaxy M30s con batteria da 6.000 mAh. Lo smartphone, uno dei mid-range migliori per chi ha bisogno di un’autonomia elevata, è acquistabile a circa 250 Euro su Amazon. Ecco il link per effettuare l’acquisto.