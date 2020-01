Samsung Italia annuncia i prezzi dei nuovi S10 Lite, Note 10 Lite, A51 e A71

Samsung inizia il 2020 con il lancio di ben quattro nuovi smartphone. Nel corso del mese di gennaio, infatti, arriveranno in Italia i nuovi quasi top di gamma Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite ed i mid-range Galaxy A51 e Galaxy A71. I quattro smartphone sono tutti molto simili tra loro dal punto di vista estetico, adottando il display Infinity-O già visto su Note 10, ma presentano prezzi e specifiche molto diversi.

Il più costo dei quattro è il Samsung Galaxy S10 Lite con Snapdragon 855. Lo smartphone sarà disponibile in Italia con un prezzo di 679 Euro. Successivamente troviamo il Galaxy Note 10 Lite che sarà acquistabile con un prezzo di 629 Euro. Il nuovo device della gamma Note, ricordiamo, ha il SoC Exynos 9810 e la S-Pen.

Per quanto riguarda i mid-range, infine, troviamo il Galaxy A71 con Snapdargon 730 che verrà proposto con un prezzo di 479 Euro. A completare la gamma di novità di casa Samsung troviamo il Galaxy A51, nuovo punto di riferimento per la fascia media della casa coreana, che potrà contare sull’Exynos 9611. Lo smartphone sarà commercializzato in Italia con un prezzo di listino di 379 Euro.

I quattro smartphone dovrebbero essere disponibili, a breve, anche nei listini degli operatori di telefonia mobile. Continuate a seguirci per tutti i dettagli relativi all’uscita in Italia degli smartphone.