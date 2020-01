Samsung Galaxy A51: in arrivo anche in versione 5G

Nel corso della seconda metà di gennaio arriverà sul mercato italiano il nuovo Samsung Galaxy A51, nuovo punto di riferimento della fascia media di Samsung. Lo smartphone debutterà con un prezzo di listino di 369 Euro ma, come facilmente prevedibile, rapidamente scenderà al di sotto dei 300 Euro per diventare la proposta di Samsung per questa fascia di prezzo.

Secondo nuove indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy A51 arriverà anche in versione 5G. Questa nuova variante dovrebbe riprendere quasi tutte le specifiche del Galaxy A51 ma potrebbe presentare un SoC differente (A51 ha l’Exynos 9611). Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito al chipset utilizzato ma il progetto del nuovo Samsung Galaxy A51 5G sarebbe, in ogni caso, già in una fase avanzata di sviluppo.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A51 può contare su di un display AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera anteriore. Lo smartphone ha anche una quadrupla fotocamera (con sensore principale da 48 Megapixel, un sensore grandangolare, uno per le macro ed uno per la profondità) ed una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con One UI.

Queste specifiche dovrebbero essere riproposte anche dal Samsung Galaxy A51 5G. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane.