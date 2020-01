Samsung Galaxy S20: la fotocamera da 108 Megapixel potrebbe non essere disponibile su tutte le varianti

Tra le principali novità in arrivo per la gamma Samsung Galaxy S20, che sarà svelata nel corso di un evento speciale in programma tra circa un mese, ci sarà anche l’introduzione di un nuovo sensore da 108 Megapixel destinato a diventare il punto di riferimento del comparto fotografico dei nuovi top di gamma di Samsung.

Secondo una nuova indiscrezioni, la fotocamera da 108 Megapixel non sarà disponibile per tutti i Samsung Galaxy S20. Il nuovo sensore, infatti, arriverà soltanto su S20 Ultra, il vero “top di gamma” di Samsung del 2020 che, ricordiamo, potrà contare su di un display da 6.9 pollici e sul supporto al 5G.

Le altre due varianti della famiglia S20, il Samsung Galaxy S20 con display da 6.2 pollici ed il Samsung Galaxy S20+ con display da 6.7 pollici, non avranno il sensore da 108 Megapixel ma potranno contare, sempre stando alle indiscrezioni di oggi, su di una versione aggiornata del sensore da 12 Megapixel che troviamo sui top di gamma 2019 della casa coreana.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 11 di febbraio, data scelta da Samsung per la presentazione della nuova gamma Samsung Galaxy S20 che arriverà poi sul mercato nel corso del mese di marzo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.