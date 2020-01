Wind Tre prepara l’unificazione dei brand ed il lancio di un nuovo operatore virtuale

Il futuro di Wind Tre sembra essere stato definito. In attesa di una conferma ufficiale, è molto probabile che nei prossimi mesi l’azienda unificherà i brand Wind e Tre presentandosi sul mercato di telefonia mobile con un brand unico il cui nome non è ancora stato deciso.

Il lancio del brand unico dovrebbe accompagnarsi a diverse novità sia in termini di servizi offerti (ricordiamo che Wind Tre dovrebbe lanciare il 5G nel corso del prossimo futuro) che di tariffe disponibili per i clienti, marketing e rete di vendita sul territorio.

Tra le novità che potrebbero caratterizzare il futuro di Wind Tre potrebbe esserci anche il lancio di un nuovo operatore virtuale. L’azienda potrebbe imitare l’esempio di TIM con Kena Mobile e Vodafone con ho. Mobile lanciando un nuovo operatore virtuale “low cost” in grado di attirare un numero elevato di clienti.

Al momento, il nome dell’operatore virtuale non sarebbe ancora stato deciso ma Wind Tre ha già registrato diversi domini (yolomobile.it, verymobile.it e vualàmobile.it) che potrebbero essere utilizzati per il nuovo provider virtuale. Maggiori dettagli sul futuro dell’operatore di telefonia potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.