Disney+: anticipato l’arrivo in Italia, abbonamento da 6,99 Euro al mese

Disney+ arriverà in Italia prima del previsto. La piattaforma di streaming del gigante dell’intrattenimento americano sarà disponibile in diversi Paesi europei, compresa l’Italia, a partire dal prossimo 24 marzo con una settimana di anticipo rispetto alla precedente data di lancio comunicata del 31 marzo.

Confermato anche il prezzo dell’abbonamento. Disney+ costerà appena 6,99 Euro al mese offrendo la possibilità di accedere alla piattaforma con 4 dispositivi in contemporanea (ricordiamo che Netflix offre quest’opzione solo sull’abbonamento da 15,99 Euro al mese). Per ogni account Disney+ sarà possibile registrare sino ad un massimo di 10 dispositivi tra smartphone, tablet, Smart TV e tutti gli altri device su cui sarà disponibile il servizio.

Al lancio di Disney+ in Italia saranno disponibili tutti i principali contenuti esclusivi della piattaforma a partire da The Mandalorian, la serie TV ambientata dell’universo di Star Wars che è diventata un vero fenomeno mediatico in questi mesi grazie anche alla presenza di Baby Yoda. Su Disney+ ci saranno anche le serie TV ambientate nell’Universo cinematografico Marvel e tanti altri contenuti esclusivi.

Ulteriori aggiornamenti sul debutto di Disney+ arriveranno nei prossimi giorni. Di certo, il servizio sarà accessibile già al lancio tramite le app Android e iOS e le varie app per Smart TV oltre che via web.