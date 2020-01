Samsung Galaxy S20 Ultra: nuove conferme per la memoria RAM

C’è grande attesa per il debutto della nuova gamma Galaxy S20 che sarà presentata il prossimo 11 di febbraio. Tra le novità in arrivo ci sarà anche il flagship Samsung Galaxy S20 Ultra, smartphone destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della famiglia Galaxy.

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra è stato avvistato in queste ore in un nuovo benchmark che conferma la presenza di 12 GB di memoria RAM a bordo. Anche il Galaxy S20 ed il Galaxy S20+ avranno 12 GB di memoria RAM, come confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Al momento, invece, non c’è ancora una conferma in merito ad una possibile versione da 16 GB di RAM del nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra. Questa variante, al centro di qualche indiscrezioni nelle scorse settimane, non ha ancora trovato riscontri e, per ora, non dovrebbe rientrare tra le novità in arrivo il prossimo mese.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S20 Ultra potrà contare su di un display da 6.9 pollici di diagonale con refresh rate massimo di 120 Hz e su di un sistema di cinque fotocamere posteriori con sensore principale da 108 Megapixel. Il device dovrebbe arrivare sul mercato italiano con un prezzo di 1299 Euro.

Ulteriori aggiornamenti arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.