Xiaomi Mi 9T: arriva in Italia l’aggiornamento ad Android 10

Come confermato da diverse testimonianze in rete, a partire da oggi è in corso di distribuzione in Italia l’atteso aggiornamento ad Android 10 dell’ottimo Xiaomi Mi 9T, uno degli smartphone più interessanti del 2019, soprattutto grazie ad un rapporto qualità/prezzo elevatissimo.

Il nuovo update per Xiaomi Mi 9T è in rollout e porta con sé anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2020. L’aggiornamento ha un peso di più di 2 GB e introduce tutte le novità di Android 10 che sarà personalizzato dalla nuova MIUI 11. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento è sufficiente recarsi nella sezione relativa agli update delle impostazioni dello Xiaomi Mi 9T.

Grazie all’arrivo di Android 10, lo Xiaomi Mi 9T continua ad essere una delle opzioni migliori per chi cerca uno smartphone di fascia media completo sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone, ricordiamo, presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD e senza notch o foro. E’ presente, infatti, una soluzione con fotocamera anteriore a scomparsa.

A gestire il funzionamento del device troviamo lo Snapdragon 730 supportato da diverse combinazioni di RAM e storage e da una batteria da 4.000 mAh. Lo Xiaomi Mi 9T può essere acquistato a partire da 280 Euro nella variante 6/64 GB mentre la versione 6/128 GB parte da 310 Euro.