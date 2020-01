iPhone XS scende sotto i 700 Euro su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è anche iPhone XS che nella variante da 64 GB può essere acquistato (venduto e spedito da Amazon) a partire da 699 Euro. Il prezzo si riferisce alla versione Grigio Siderale della scocca dello smartphone. A poche decine di Euro in più è possibile acquistare le varianti Oro e Argento, sempre nel taglio di memoria da 64 GB.

Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Sottolineiamo che si tratta di un’offerta limitata ad un numero ristretto di unità. Se siete interessati all’acquisto, quindi, dovrete sbrigarvi e concludere quanto prima la transazione.

Se, invece, cercate uno degli iPhone del 2019 potete valutare iPhone 11, sacrificando il display OLED ma ottenendo il SoC Apple A13 Bionic, che viene proposto, attualmente, a partire da poco più di 750 Euro, sempre venduto e spedito da Amazon. Ecco il link all’offerta:

Anche in questo caso si tratta di un’offerta “limitata” in quanto il numero di unità in offerta potrebbe esaurirsi a breve. Per restare aggiornati su tutte le migliori offerte del giorno su smartphone ed altri prodotti tech potete seguire il nostro canale Telegram linkato qui di sotto: