ASUS ZenFone 5Z riceve le patch di sicurezza di gennaio

Arrivano anche su Asus ZenFone 5Z le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di gennaio 2020. Parliamo di uno smartphone che era rimasto fermo al major update di fine novembre che aveva portato Android 10 e la nuovissima interfaccia personalizzata ZEN UI 6.

Insomma, un aggiornamento rilevante considerato che è il primo con l’ultima release del robottino verde e che non si limita alle già citate patch di gennaio. Nel changelog ufficiale vengono infatti citati diversi bugfix, alcuni specifici per l’Italia come i nomi degli APN di Wind e Tre. Inoltre viene rinnovata l’interfaccia utente dei Contatti e quella relativa all’icona 4G+.

Il roll out ha preso inizio da qualche ora, è relativo al firmware con sigla WW_100.10.107.36_20200110 e con peso di circa 158 MB. Le prime segnalazioni sono arrivate anche dall’Italia, quindi non dovrebbe passare troppo tempo prima che la notifica OTA non appaia anche sul vostro modello.

Asus ZenFone 5Z è un ottimo smartphone con display da 6.2″ in Full HD+ e con notch; a bordo c’è uno Snapdragon 845, mentre sul retro sono presenti due fotocamere da 12 e 8 MP. La batteria ha invece una capacità di 3.300 mAh.

Lo smartphone può essere acquistato ad un ottimo prezzo anche su Amazon Italia, ecco il link: Asus ZenFone 5Z Smartphone da 64 GB ROM, 6 GB RAM, Dual Sim, Midnight Blu [Italia]