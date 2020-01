Samsung Galaxy S20 Ultra, il nuovo render mostra il particolarissimo modulo fotografico

Torniamo ad occuparti di Samsung Galaxy S20 Ultra, sulla carta la versione più costosa del top di gamma che conosceremo ufficialmente il prossimo 11 febbraio. Soltanto un paio di giorni fa, in questo articolo, vi abbiamo mostrato un interessante video-render del device: oggi spunta una nuova immagine che, oltre a confermare alcune delle particolarità più evidenti (come la presenza del foro in alto al centro sul display, la curvatura sui lati e i bordi pressoché assenti in alto ed in basso), cattura l’attenzione per il modulo fotografico posteriore.

Sapevamo che sarebbe stato un elemento, dal punto di vista estetico, di “rottura” col passato e il render odierno va proprio in questa direzione. Vengono confermati in cinque sensori fotografici in un modulo rettangolare piuttosto ampio, con possibile sporgenza piuttosto pronunciata e caratterizzato dalla presenza di un sensore principale da 108 MP.

Vedremo se l’aspetto finale di Samsung Galaxy S20 Ultra sarà proprio quello, di certo conosciamo già tanto sulla sua scheda tecnica. Lo smartphone si presenterà con un display AMOLED da 6.9″, refresh rate a 120 Hz e in QHD+, mentre a bordo ci sarà un Exynos 990 che arriverà a supportare anche 16 GB di memoria RAM. Occhio anche alla batteria, prevista da circa 5.000 mAh, e al prezzo che potrebbe superare i 1.200 euro.