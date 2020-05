Samsung Galaxy S10+, Redmi Note 9S e iPhone SE 2020 protagonisti delle offerte Amazon di oggi

Tra le offerte Amazon di oggi 8 maggio troviamo diversi smartphone ad un prezzo davvero molto interessante. Iniziamo la rassegna delle offerte partendo dal Samsung Galaxy S10+. L’ex top di gamma della casa coreana è disponibile ad un prezzo di 630 Euro ed è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un’offerta davvero ottima per chi è in cerca di uno smartphone in grado di offrire ottime prestazioni ma non vuole spendere le cifre richieste dai top di gamma attuali.

Da notare anche l’offerta per il Redmi Note 9S con Snapdragon 720G. Lo smartphone, nella variante da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, è acquistabile a 199 Euro. Segnaliamo che lo smartphone in offerta è venduto e spedito da Amazon. A disposizione degli utenti c’è anche la versione 6/128 GB che costa 50 Euro in più.

Tra le offerte Amazon del giorno c’è spazio anche per iPhone SE 2020 disponibile a 464 Euro con un piccolo sconto rispetto al prezzo di listino di 499 Euro. Il nuovo entry level di Apple è prenotabile a questo prezzo ma la data di consegna non è ancora nota. In ogni caso, è possibile bloccare il prezzo e iniziare ad acquistare lo smartphone in attesa di sapere la data di consegna.

Ecco i link alle offerte: